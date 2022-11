Polonia vs Arabia Saudita: Hora, cuándo y dónde ver EN VIVO, Copa del Mundo Qatar 2022

La Razón Online /Associated Press

La Selección de Polonia y la de Arabia Saudita se enfrentarán en la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, en un duelo fundamental en sus aspiraciones para pasar de ronda.

Tras imponerse a la Argentina de Messi, en una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales, los Halcones Verdes ponen la vista ahora sobre Lewandowski y Polonia para su partido del Grupo C el sábado.

Arabia Saudita, el segundo peor equipo del torneo en base al ranking de la FIFA, podría sacar su boleto para los octavos de final si gana, un resultado impresionante para un plantel sin jugadores en ligas extranjeras.

"Trabajaremos aún más duro que en el partido anterior", prometió el centrocampista Sami Al-Najei. "Todo el mundo sabe que el próximo encuentro es más importante que el anterior".

Este es el cuarto mundial de Lewandowski, que aún sabe lo que es anotar en este torneo. Marcar forma parte del ADN de Lewandowski, máximo goleador histórico de Polonia con 76 tantos.

"Hay margen de mejora en adelante, tenemos que arriesgar más", afirmó Lewandowski. "Para un delantero es muy duro empezar tan atrás, pero si el entrenador tiene esa táctica, tenemos que adaptarnos. Por supuesto, como delantero, me gustaría tener un poco más el balón".

¿Dónde ver el Polonia-Arabia Saudita de Qatar 2022?

El partido entre la Selección de Polonia y Arabia Saudita se iniciará este sábado 26 de noviembre en punto de las 7:00 horas y será transmitido en exclusiva por el sistema de televisión de paga SKY.

