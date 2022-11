Copa del Mundo Qatar 2022: Inglaterra e Irán se unen ante la FIFA y protestan previo a su partido (FOTOS)

Antes del comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022, algunas selecciones europeas habían dejado ver que retarían a la FIFA y portarían el brazalete en apoyo a la comunidad LGBTQ+, que tiene un corazón con los colores del arcoíris y lema "Un amor", sin embargo, el correr el riesgo de incluso ser vetados de la justa, decidieron no hacerlo.

Pero es no quiere decir que los jugadores no hicieran nada, pues en el caso de Inglaterra, su capitán no pudo portar dicho brazalete, no obstante, junto con el resto del 11 titular se arrodillo entes del partido ante Irán como señal de protesta y no quedó ahí, pues los Príncipes de Persia no cantaron su himno.

Pitada monumental cuando suena el himno de Irán. Los futbolistas no lo cantan en señal de protesta. @radio5_rne #MundialRTVE21n pic.twitter.com/IFvsvLx3ak — Antía André (@Antiaandre) November 21, 2022

Inglaterra se arrodilla, desafía a la FIFA y se arrodilla, como protesta ante el racismo, tiranías y carencia de derechos humanos #Qatar2022 pic.twitter.com/e3X5XeU6jm — Daniel Rucks (@RucksDelBo) November 21, 2022

La protesta de lo jugadores de la Selección Nacional de Irán vienen por las muestras de apoyo sociales que se han presentado en dicha nación desde el asesinato de la joven Mahsa Amini, además que han sido en defensa de los derechos de la mujer y contra la represión incesante del régimen de los ayatolás.

Otras selecciones europeas que pretendían usar el brazalete "One Love" son Gales, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, una de las cabezas de este movimiento, pero según la FIFA, esto va en contra de las normar del Reglamento de Equipamiento y podría ser sancionada con una tarjeta amarrilla.

Inglaterra golea a Irán en la Copa del Mundo Qatar 2022

La Selección de Inglaterra debutó en la Copa del Mundo Qatar 2022 con goleada de 6-2 sobre la Selección de Irán, en el Estadio Internacional Khalifa, en el primer partido del Grupo B de la justa internacional. El cuadro de La Rosa, en Rusia 2018, le ganó por el mismo marcador a Panamá en la fase de grupos.

El conjunto de Los Tres Leones, que sumó su séptima victoria en su debut mundialista, desplegó su poderío en ofensiva con doblete de Bukayo Saka, mediocampista de 21 años de edad que se convierte en el más joven que logra anotar dos goles en su primer partido de mundial desde que Franz Beckenbauer lo hiciera ante contra Suiza, el 12 de julio de 1966, con 20 años y 304 días. De acuerdo con Mr. Chip, periodista especializado en datos.

Además de Saka (43', 62'), Jude Bellingham (35'), Raheem Sterling (45'+1), Marcus Rashford (71') y Jack Grealish (89') se hicieron presentes en la pizarra, siendo el la diana de Rashford la más tercera más rápida que un jugador suplente marca en toda la historia de la Copa del Mundo. Lo hizo a tan solo 49 segundos de haber entrado al campo.

El combinado de Irán, comandado por Carlos Queiroz ,llevaba 28 partidos consecutivos sin conceder más de 2 goles y los de la isla rompieron con esta marca. Para los Príncipes de Persia descontó Mehdi Taremi, delantero de 30 años de edad que juega en el Porto.

En el minuto 90'+11 el VAR llamó al árbitro para revisar una jugada dentro del área y determinó que la acción era penalti en favor de Irán, cobro que Taremi consiguió con una impecable definición, sin nada que hacer para Jordan Pickford.

aar