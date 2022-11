Copa del Mundo Qatar 2022: ¡Pésimo final! Andrés Guardado sufre una terrible lesión que lo dejaría fuera del mundial

La Razón Online /Associated Press

Tras abandonar el partido ante Argentina por una molestia muscular, el mediocampista mexicano Andrés Guardado entrenó el domingo con la Selección Mexicana que prepara su partido ante Arabia Saudí que definirá su futuro en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Guardado, quien se perdió el primer partido de esta Copa del Mundo por decisión del entrenador argentino Gerardo Martino, salió del partido ante los argentinos a los 40 minutos con una molestia en la pierna derecha que podría marginarlo de ver acción ante Los Hijos del Desierto.

El jugador de 36 años salió del campo del Estadio Lusail cabizbajo y fue abrazado por varios de sus compañeros, pues de no jugar ante Arabia y si México no avanza de la ronda de grupos, "El Principito" habría jugado su último partido de un Mundial en la derrota 2-0 ante Argentina.

Andrés Guardado vive su quinto Mundial en Qatar 2022

Aunque las imágenes hacían suponer que podría tratarse de una lesión seria, Guardado, quien en Qatar 2022 vive su quinta Copa del Mundo, dijo que le practicaron estudios y sólo tiene un golpe, aunque se desconoce si jugará ante Arabia Saudita, pues la selección mexicana no ha dado un reporte médico sobre su condición.

"Intenté aguantarlo hasta que ya sentía que se me dormía la pierna del dolor", dijo Guardado en sus redes sociales. "Pensé en aguantar, pero dije 'donde en una me duela y no llegue a donde tenga que llegar y nos hagan un gol, mejor que entre otro'" afirmó el jugador del Betis de España.

Luego de caer 2-0 la víspera ante Argentina, los mexicanos comenzaron su preparación para el partido ante los árabes que será el próximo miércoles. México necesita un triunfo y una combinación de resultado en el encuentro entre Argentina y Polonia para seguir con vida.

aar