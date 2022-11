Copa del Mundo Qatar 2022 | VIDEO: Fan rompe el silencio y revela el origen de la pelea entre mexicanos y argentinos

En días recientes aficionados mexicanos y argentinos protagonizaron una pelea en las calles de Qatar, desde entonces, el juego entre el Tri y la Albiceleste en la Copa del Mundo 2022 se ha calentado demasiado y en redes sociales salió un video que explica el origen del enfrentamiento.

Uno de los fans que se encuentra en el Mundial Qatar 2022 relató que los fans mexicanos involucrados en la pelea contra los argentinos le contaron cómo sucedieron las cosas. Mediante un video publicado en TikTok, el usuario Duccann Ashia explicó la cronología del choque en las calles árabes.

"Pues les voy a contar la historia de los putazos que hubo entre mexicanos y argentinos. Son unos weyes de Tijuana. Son dos hermanos y dos amigos. Resulta que los Argentinos los rodean wey, al principio eran cantos y mentaditas de madre, pero después me platica que le da la mano a un wey y le dice: 'ya wey, ya estuvo'. Se estaban calentando, se estaban diciendo de groserías", inicia el relato del video.

A continuación se explica que el argentino le dio un golpe en el antebrazo a uno de los mexicanos, eso fue lo que generó la pelea, ya que el hincha azteca respondió a esta agresión con golpes, no importando que los sudamericanos superaran en número al grupo de mexicanos, que fueron apoyados por fans de Marruecos y de Arabia Saudita.

"El argentino le pega el ver**** en el antebrazo y este we* le hace: 'no, ya ching**** a tu madre' y le pega un ver**** y se arman los ver***. Ellos (mexicanos) eran como cuatro, ellos (argentinos) eran como 10-12 me platica. Lo chido fue que llegaron marroquíes, los de Arabia Saudita a hacerles el paro we y le metieron unos chin*** a los argentinos y los mandaron alv. Me lo contaron bien", finaliza al recapitulación.

Copa del Mundo Qatar 2022: Sale video del cántico contra las Malvinas



El partido entre la Selección de México y la de Argentina, de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, sigue calentándose fuera de la cancha, con un cántico de las Malvinas que lastima a los argentinos.

La tensión ocurrió en un camión de traslado, en el que los seguidores mexicanos le cantaron a los aficionados argentinos una porra ofensivo por las Islas Malvinas y ahora salió a la luz otro video de ese momento, en donde hasta un hincha de Uruguay interviene.

No aguantan nada esos argentinos.😂 pic.twitter.com/rDy0I4sTeI — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 25, 2022

"En las Malvinas se habla inglés", cantaron los mexicanos en referencia a que los habitantes de las islas son ingleses y no argentinos, ya que la nación sudamericana ha reclamado que es su territorio e incluso hubo una guerra por esto en 1982.

Un fan argentino que iba en el camión de traslado comentó, visiblemente enojado: "Te permito todas, esa no. Un poco de respeto", dejando claro que no le gustó que tocaron el tema de las Islas Malvinas. Pero los mexicanos lejos de calmar la cosa, prosiguieron a realizar el cántico una vez más.

Los ánimos siguieron subiendo de temperatura cuando los aztecas cantaron: "América Latina, menos Argentina" y un seguidor de Uruguay salió a escena diciendo: "Eh, la provincia tiene las mismas copas que tú, eh, maric**", lo que desencadeno un ida y vuelta de comentarios entre los involucrados.

aar