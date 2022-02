¡De crack a crack! Donovan Carrillo elogia a Andrés Guardado y el futbolista le responde

El patinador artístico Donovan Carrillo es el deportista mexicano del momento, tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El joven atleta de 22 años reconoció que uno de sus ídolos es el seleccionado nacional Andrés Guardado, actual jugador del Betis, a quien veía jugar desde sus inicios con el Atlas, equipo del que es aficionado.

"Soy rojinegro de corazón, Andrés Guardado es mi ídolo. Me tocó ver jugar varias veces a Guardado y era totalmente admirable, debutó chico, recuerdo que a los 17 años. Él es una figura total del deporte y del futbol, una total admiración", comentó Carrillo para Marca Claro.

¡EL EQUIPO DE SUS AMORES! ❤️🇲🇽⛸



En EXCLUSIVA con MARCA Claro MVS, @DonovanDCarr confiesa su amor por el fútbol y el @Atlasfc

🗣 “Soy rojinegro de corazón, Andrés Guardado es mi ídolo”https://t.co/U2TD6n3CmH pic.twitter.com/oMtJSrSU00 — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 19, 2022

La respuesta de Andrés Guardado a Donovan Carrillo

El elogio del patinador artístico de 22 años al "Principito" llegó pronto al cuatro veces mundialista con la Selección Mexicana, quien aprovechó sus redes sociales para contestarle a Donovan Carrillo.

"Una admiración que alguien como tú Donovan me vea como figura, un fuerte abrazo, eres una promesa mexicana que sin duda dará mucho de qué hablar, éxito", escribió en Twitter el veterano futbolista de 35 años.

Una admiración que alguien como tu @DonovanDCarr me vea como una figura, un fuerte abrazo, eres una promesa mexicana que sin duda dará mucho de que hablar, éxito!! 🙏🔝 — Andrés Guardado (@AGuardado18) February 19, 2022

Por otra parte, el patinador artístico originario de Zapopan, Jalisco, reveló que en los primeros años de la carrera de Guardado practicaba futbol y le gustaba mucho, pero se percató de que no tenía la calidad suficiente para dedicarse a dicha disciplina.

"En ese tiempo, a mí me apasionaba muchísimo el futbol. Me gustaba jugar como delantero, pero la verdad es que nunca se me dio. Me llevaron a jugar ligas infantiles, pero me di cuenta que no era lo mío. Me encantaba, pero no", agregó.

