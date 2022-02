Donovan Carrillo agradece apoyo a Conade tras su participación en Beijing 2022

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, y poco después de su regreso a México, el patinador artístico Donovan Carrillo ofreció una conferencia de prensa en la que resaltó su emoción tras su asistencia al evento que se realiza en China y agradeció el apoyo de Ana Guevara, titular de la Conade, y del organismo.

"La emoción sigue siendo la misma, tener la oportunidad de brindarle ese sueño que yo tuve a más niños es algo que me motiva muchísimo para seguirme superando. Me gustaría mucho agradecerte a ti y a Conade el apoyo que me han brindado desde 2019, cuando nos acercamos mi entrenador Gregorio Núñez y yo para pedir el apoyo ", señaló Carrillo ante los medios que se dieron cita en las instalaciones de la Conade.

⛸ Donovan Carrillo (@DonovanDCarr) habla en la instalaciones de la @CONADE, tras su histórica participación en #Beijing2022



En la rueda de prensa también estuvo la titular de la Conade, Ana Guevara, y Gregorio Núñez, entrenador del joven deportista de 22 años.

"Donovan Carrillo es un becario y la Conade estará detrás de su proceso", subrayó Guevara Espinoza.

Entrenador de Donovan ve a niños inspirados en patinar

Gregorio Núñez, entrenador del patinador artístico originario de Zapopan, Jalisco, dejó en claro que aunque en el país es complicado practicar dicha disciplina, lo hecho por Donovan en Beijing 2022 alentará a los niños a seguir sus pasos.

“Si bien no hay infraestructura en torno a pistas de hielo, demostró que hay factibilidad de estar y ser protagonista en la disciplina. Esto va a generar una inercia de participación, Donovan encabezará un resurgimiento porque habrá muchos niños y niñas que quieran patinar", dijo Núñez ante los medios.

"Sabemos que el deporte (patinaje artístico) no es común, por eso tratamos de capacitarnos; él como deportista y yo como entrenador", mencionó Gregorio Núñez, entrenador de Donovan Carrillo https://t.co/wffKrdhwmg



Gran recibimiento para Carrillo a su llegada a México

Tras su llegada a suelo nacional, durante la madrugada de este miércoles, Donovan se tomó un tiempo para saludar, tomarse fotos y firmar autógrafos a los seguidores que esperaban su llegada.

"Es para mí un sueño hecho realidad. La prueba de que cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica de lleno a sus metas, las puede alcanzar. Se lograron cosas muy importantes en Beijing y estoy seguro que con toda esta preparación y los cuatro años que tenemos de cara a Milán se pueden lograr cosas aún más grandes”, expresó el patinador a su llegada al AICM.

