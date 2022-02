Donovan Carrillo: ¿Qué canciones eligió para la final de patinaje artístico en Beijing?

Este miércoles, el mexicano Donovan Carrillo intentará escribir una página histórica en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, a la que clasificó tras sumar 79.69 puntos el lunes pasado.

El patinador originario de Zapopan, Jalisco, tiene expectantes a todos los mexicanos de lo que pueda hacer en suelo chino. Este miércoles en el programa libre, Carrillo Suazo eligió tres canciones para el programa libre.

Foto: Captura de Twitter

Las canciones de Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico

La primera canción con la que el joven deportista de 22 años iniciará su anhelo por subirse al podio en Beijing 2022 será el cover del brasileño Daniel Boaventura y el mexicano Carlos Rivera del tema "Perhaps, perhaps, perhaps".

La siguiente melodía en la rutina del tapatío será "Sway", misma que fue escrita por los mexicanos Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio, aunque fue el estadounidense Norman Gimbel quien la cambió a inglés, llevándola al ritmo de jazz y pop, cuando originalmente era parte del bolero y el mambo.

te puede interesar ​BEIJING 2022: Donovan Carrillo habla de su participación en los Juegos Olímpicos

La tercera y última canción con la que competirá Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico es "María", uno de los más grandes éxitos de Ricky Martín, el cual viene incluido en el álbum "A medio vivir" de 1995.

El último patinador artístico nacional en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno había sido Ricardo Olavarrieta en la edición de Albertville 1992.

EVG