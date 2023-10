Cruz Azul, cansado de sus porteros ya sondea a tres leyendas del futbol mexicano para reforzarse

El momento que vivió Cruz Azul, sin duda, estará en el recuerdo de muchos, pero no por el bueno momento, sino por que no logra encontrar el camino del triunfo y mucho se debe a la portería, en donde aún no se logran consolidar Sebastián Jurado y Andrés Gudiño.

La Máquina está cansada de pelear los últimos lugares de la general en el Apertura 2023 y ya piensa en el siguiente torneo, por lo que se ha rumorado que comenzó a sondear a tres leyendas bajó los tres postes, pues su presidente deportivo, Óscar Pérez, sabe que es necesario reforzar dicha área.

Entre los sueños que tiene actualmente Cruz Azul están: Thiago Volpi, Rodolfo Cota y Agustín Marchesín, pues es necesario encontrar un portero sólido que también gane partidos y quien comienza a tomar la delantera es el brasileño Volpi, pues Grupo Pachuca pide mucho dinero por Cota y Marchesín aunque su deseo es regresar a México, lo quiere hacer con el América y cobrando como lo hace en Europa.

Volpi es uno de los porteros más seguros del balompié mexicano y así lo demostró con los Gallos Blancos del Querétaro y actualmente con los Diablos Rojos del Toluca, pero las negociaciones no pueden seguir avanzando hasta que los del Estado de México queden fuera del campeonato y si ellos desean mantener las pláticas.

Camilo Vargas, una solución, pero suena para el América

El portero colombiano, Camilo Vargas desde hace varios torneos suena para salir del Atlas y precisamente su destino podría estar en La Noria, pero recientemente suena muy fuerte para llegar al América y ese sería el paso que quisiera dar el guardameta.

Pese a que sus ganas están en jugar en las Águilas, sabe que su puesto está en juego, ya que Luis Ángel Malagón es el portero titular y luce muy complicado que lo pueda sentar.

Tras dicho acontecimiento, Vargas podría pensar en otra oferta y Cruz Azul es uno de los equipos poderosos de la Liga MX y que también le paga muy bien a sus figuras, sumado a que tanto Jurado como Gudiño pueden servir de cambio para que lleguen al Atlas.

Sebastián Jurado no acumula los minutos esperados con Cruz Azul. Foto: Twitter / Cruz Azul

