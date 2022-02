En CRUZ AZUL explotan contra Pineda y Romo; los comparan con Messi y "CR7" (VIDEO)

En Cruz Azul siguen molestos por las maneras en las que se fueron Orbelín Pineda y Luis Romo del equipo y su director deportivo, Álvaro Dávila, los comparó con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Cuando se van diciendo que por ganar un título no le deben nada al club, se me hace una... Es muy poco ambicioso el conformarse con un campeonato, que eso lo digan Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero esos que con un campeonato se dicen satisfechos me parecen muy poco ambiciosos", resaltó.

El directivo de Cruz Azul reconoció que los jugadores nunca quisieron hablar con ellos y que solamente les decían que se dirigieron con sus representantes, considerando una falta de respeto su actitud.

"Hablé con ellos muy poco, siempre dijeron que todo querían que fuera visto con sus representantes y con ellos sí me enojé mucho por momentos desagradables, en especial con el manejador de Orbelín. Como equipo e institución no nos merecemos que se priorice que estos señores que están en medio quieran ganar más dinero que el jugador, que les tengan lavado el cerebro con eso de irse a Europa", comentó Dávila.

Cruz Azul se reforzó hasta los dientes

Cruz Azul se reforzó hasta los dientes y le quitó un jugador a Boca Juniors; se trata de Ángel Romero, delantero de la Selección de Paraguay.

La incorporación de Romero a La Noria fue la tercer alta de un jugador extranjero al club en 2022; se suma a la de Luis Abram e Iván Morales.

Con el arribo de Romero, Abram y Morales La Máquina tuvo ocho altas en el mercado invernal, pues se suman a los mexicanos Carlos Rodríguez, Alejandro Mayorga, Érik Lira, Uriel Antuna y al argentino Christian Tabó.

daho