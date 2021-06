CRUZ AZUL: Figura de los celestes revela que jugó lesionado todo el torneo

Hay partidos y momentos que ningún futbolista quiere perderse, máxime cuando juega en un equipo tan importante como Cruz Azul, que el pasado domingo puso fin a su racha de 23 años y medio sin coronarse en la Liga MX.

Este viernes, uno de los elementos clave de La Máquina reveló que jugó lesionado a lo largo de todo el Torneo Guard1anes 2021.

¿Quién es el futbolista en cuestión?

Adrián Aldrete es el futbolista de Cruz Azul que reveló que todo este semestre jugó con una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, misma que padecía desde las semifinales contra Pumas en el pasado Guard1anes 2020.

"Veníamos por un ligamento que estaba roto y resultó que ya tenía tres ligamentos rotos y uno medio desprendido, aparte me limpiaron, tenía osteofitos, tenía varias cosas, andaba con la ‘pura bendición’, pero resultó todo muy bien, la recuperación es la misma, no cambió de días por ser uno o dos ligamentos más, entonces estoy muy contento de haberlo hecho", confesó Aldrete en entrevista con ESPN.

El campeón mundial Sub 17 con el Tricolor en Perú 2005 resaltó que no fue una situación sencilla, pero que no se arrepiente porque los cementeros consiguieron el anhelado título.

"No fue fácil, jugué muchos partidos con dolor, otros tantos obviamente con menos fuerza, con menos flexibilidad, lo que quieras, te merma muchísimo, tienes un 50 por ciento a comparación de tu otro tobillo, pero hay cosas que suplen eso", agregó Aldrete Rodríguez.

¿Cuántos juegos disputó en el Guard1anes 2021?

En la fase regular del campeonato, Adrián Aldrete registró 547 minutos en 10 encuentros. En la Liguilla, el originario de Guadalajara, Jalisco, sumó 304 minutos en cinco cotejos (el único que se perdió fue la ida de cuartos de final contra el Toluca.

