Cruz Azul vive su peor torneo en los últimos 14 años

El Cruz Azul sigue demostrando un nivel muy bajo en lo que va del Apertura 2023 de la Liga y si mantiene dicha racha podría ser su peor torneo corto en la historia, pues solamente suma 5 puntos en 9 jornadas disputadas, por lo que su pase a la Liguilla está prácticamente enterrado y ahora necesitan enfocarse en no ser el peor equipo del campeonato y sobre todo dar la cara por su afición que al paso de las semanas termina cada vez más cansada de ver a un equipo que no deja de perder.

Este fin de semana ante el Querétaro todo inició como un cuento de hadas, pero terminó como la peor pesadilla, pues aunque comenzaron ganando y se perfilaban para sumar tres puntos en el Estadio Azteca, el encuentro acabó 3-1 a favor de los visitantes y algunos futbolistas terminaron encarándose con los aficionados que les reclamaban su rendimiento.

La última ocasión en la que La Máquina tuvo un torneo tan pobre fue en 2009, cuando acabaron con solamente 13 puntos, pero todo apunta a que este Apertura 2023 podría ser recordado en la historia, pero de mala manera.

Los de La Noria aún tienen 8 fechas para levantar y aunque luce muy complicado pensar en la Fiesta Grande, con lo beneplácito que es el torneo local, en una de ésas se meten al repechaje y dan la sorpresa del certamen.

“Es una realidad, es un momento de mierda que estamos viviendo y así hay que afrontarlo, hay que ser honestos con el momento que se vive hoy en día. Es una vergüenza total, estamos muy apenados”, comentó Carlos Salcedo, tras la derrota ante los Gallos Blancos.

“Estamos apenados por la situación, estamos conscientes que ha sido un torneo malo, los muchachos saben que nos son los lugares donde debe estar Cruz Azul. Ninguno pensamos que esto debe ser así. El equipo ha tenido muchos cambios, pero no pensamos que fuera ser tan difícil”, señaló el directivo.

El Conejo Pérez, exportero y leyenda del cuadro de La Noria, salió a la conferencia acompañado por Erik Lira, Juan Escobar y Nacho Rivero, jugadores que estuvieron en la penosa derrota de 3-1 que los cementeros sufrieron en el Estadio Azteca ante los Gallos Blancos.

Gráfico

La situación en Cruz Azul no sólo pasa por los entrenadores, pues le dieron las gracias al Tuca Ferretti para poner a Joaquín Moreno, pero los jugadores no han respondido y ser de los peores equipos del campeonato al parecer no les afecta, pues un día después de caer al lugar 17 de la general salieron fotos de una fiesta que tuvo Carlos Salcedo.

El defensa central de La Máquina tuvo una enorme fiesta luego de la derrota ante Querétaro y entre los asistentes estuvo Charly Rodríguez. En la conferencia el Conejo Pérez aceptó que las imágenes de la celebración del Titán no cayeron nada bien en el seno cementero.

“Sin duda son fotos y videos desafortunados por los tiempos que se están viviendo, cada quién es responsable de lo que hace, en lo deportivo todo cuenta, al final del torneo todo cuenta y lo valoraremos”, apuntó el exjugador.