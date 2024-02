Dani Alves entra en delicado estado de salud y las autoridades temen un suicidio

El futbolista brasileño Dani Alves viven momentos delicados en prisión, pues se reveló que las autoridades temen un suicidio, debido a que su estado de salud mental se ha visto afectado tras el juicio por supuesta agresión sexual a una mujer en España.

Alves está cerca de conocer su sentencia luego de pasar un año en cárcel preventiva y uno de los reclusos llamado Coutinho compartió en el programa Telecinco Fiesta: "A raíz del juicio, pues le ha pegado el bajón. Está como deprimido, cabizbajo. Los educadores y funcionarios le están arropando".

Alves declaró ante el juzgado que el encuentro fue consensual. Su acusadora testificó que el exjugador de los Pumas la violó en un baño de una exclusiva discoteca de Barcelona en la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

Dani Alves durante un entrenamiento con Brasil en el Mundial de Qatar 2022. Foto: AP

El recluso comentó que los funcionarios de la prisión han activado el protocolo antisuicidio porque tienen "miedo que se cortara o que intentara hacer alguna locura o historias de esas. Estuvo el día después del juicio con ese protocolo".

En el juicio Alves comentó: “No soy ese tipo de hombre, no soy un hombre violento”. La presunta víctima declaró a los fiscales que bailó con Alves y que aceptó acompañarle al baño, pero que posteriormente cuando quiso irse el futbolista no se lo permitió.

La mujer dijo que Alves le propinó una bofetada, le insultó y mantuvo relaciones sexuales con ella contra su voluntad. El exfutbolista de la Juventus lo negó.

"Nunca me dijo que me parara. Estábamos disfrutando los dos allí", declaró Alves, al tiempo que reiteraba que la mujer nunca le dijo que quería salir o alguna indicación de que no quería tenería relaciones sexuales con él. También desmintió que le hubiera dado una bofetada o que la insultó.

La fiscal, Elizabeth Jiménez, concluyó sus argumentos con la afirmación de que el testimonio de la víctima "es creíble”. Los fiscales buscan nueve años de prisión como sentencia para Alves si es declarado culpable, mientras que los abogados que representan a su acusadora piden 12 años.

Dani Alves, tras un partido de Pumas, en la Liga MX. Foto: Mexsport

El jugador de 40 años ingresó esposado al pequeño juzgado, vestido con un suéter de color blanco, pantalones oscuros y lentos. Su madre estuvo presente afuera del tribunal, como ha sido durante todo el juicio. Su esposa compareció el martes y testificó que Alves “olía a alcohol” cuando llegó a su casa tras la presunta agresión.

Alves es uno de los futbolistas más exitosos del mundo y ha ganado títulos importantes con varios clubes de élite, como Barcelona, Juventus y Paris Saint-Germain. También ayudó a Brasil a ganar dos trofeos de la Copa América y una medalla olímpica de oro a los 38 años.

En 2022 disputó su tercer Mundial, el único gran título que no ha ganado. Su contrato con los Pumas de la UNAM fue rescindido inmediatamente después de su arresto.

aar