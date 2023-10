Dani Alves se queda solo en su proceso legal, su expareja da un paso al costado: "Para mí no existe, ha muerto"

En una entrevista para el programa "Cuatro al día," Dinorah Santana, la primera esposa del futbolista brasileño Dani Alves, hizo una revelación impactante al confesar que le ha retirado por completo su apoyo a su exmarido.

Santana, quien aún se desempeña como representante de Alves, compartió su descontento en la entrevista, destacando que se ha sentido sola después de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar a quien fuera su pareja.

"Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron (la libertad condicional). Y él desapareció. Fue así...Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me han utilizado hasta cuando le he servido", confesó Dinorah.

La relación entre la excónyuge y Dani Alves había sido amigable, incluso después de su separación, pero parece que las circunstancias han cambiado drásticamente y hasta el concepto que tiene del padre de sus hijos.

"Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida. Para mí ya no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos”, expresó la también empresaria.

Se espera la fecha del juicio para que las autoridades españolas determinen si el futbolista debe continuar en prisión o si se le concederá la libertad.

Exesposa de Alves habla de su relación con Joana Sanz

La primera esposa de Dani Alves, Dinorah Santana, también habló abiertamente sobre la relación del deportistas con Joana Sanz, la segunda esposa del futbolista brasileño.

Santana respondió la pregunta sobre la dinámica entre ambas mujeres, quienes estuvieron en la vida de Alves en momentos clave del caso legal que lo involucra. Esta afirmó que, a pesar de las circunstancias, siempre estuvo dispuesta a apoyar a Sanz cuando lo necesitaba.

"No es cierto que no haya tenido una buena relación con Joana. Cuando Dani fue a la cárcel, fui a Barcelona y fui a verla. Un día ella se puso muy mal. Yo he ido a recogerla. La ayudé, estuve con ella", relató la representante del jugador.

Sin embargo, Dinorah Santana también dejó entrever que la relación entre Joana Sanz y los hijos de Dani Alves no ha sido especialmente estrecha desde que el exjugador de Pumas entró a la cárcel.