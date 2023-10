Faitelson llega a Televisa, defiende a Henry Martín y Martiloni le hace comentario que rompe las redes

Christian Martinoli, uno de los compañeros que tuvo David Faitelson durante su paso por TV Azteca, encendió una nueva polémica con el ahora exintegrante de ESPN tras la confirmación de su llegada a Televisa.

Todo se dio a raíz de una publicación en X en la que Faitelson alabó el desempeño de Henry Martín, delantero del América, durante el partido de la Jornada 11 de la Liga MX contra el Pachuca.

"Henry Martín es un “fuera de serie”. Mete goles, es generoso con el compañero, no es envidioso y deja hasta la última gota de sudor en la cancha… Muy bien, @HenryMartinM, cada día eres más “capitán” del América…", publicó Faitelson, a lo que Martinoli le respondió con un irónico "¿Ya tan rápido?".

Foto: X de David Faitelson

El exintegrante de ESPN no tomó de buena manera el comentario del narrador de TV Azteca y le sugirió que sus insinuaciones las guarde para otros periodistas.

"¿No te gusta Henry Martín? A mí sí. No te equivoques, @martinolimx… Soy y seré el mismo que conociste en la redacción trabajando de forma honesta y leal… Y no pienso cambiar… Guárdate las insinuaciones y el doble sentido para otros. No para mí…", reviró Faitelson.

Martinoli revela americanismo de David Faitelson

Christian Martinoli continuó con el debate y le respondió a su excompañero que así como él apoya al Toluca él hace lo mismo con el América.

"¿Cuál insinuación @DavidFaitelson_ ?Así como yo le voy al Toluca. Tú le vas al América de toda la vida. Tan simple como eso", aseveró Martinoli, a lo que Faitelson respondió publicando una foto de la playera del Beitar Jerusalem FC, dando a entender que ése es el club de futbol del cual es aficionado.

El integrante de Azteca Deportes respondió diciendo que él también es fan del River Plate, acabando así la polémica entre ambos, la cual no pasó desapercibida entre sus seguidores.

EVG