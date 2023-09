David Faitelson adelanta detalles de su sorpresivo fichaje con Televisa (Video)

En los últimos días ha circulado el rumor de que David Faitelson dejará ESPN para sumarse a las filas de Televisa, televisora en la que a lo largo de su carrera ha dicho que nunca trabajaría.

El experimentado periodista fue cuestionado al respecto en Las Vegas, Nevada, donde se encuentra este fin de semana para cubrir la pelea de box entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo.

"En todos los foros hay que luchar contra los intereses, ese va a ser el gran reto, pero tengo tengo confianza en que lo podré hacer", respondió al respecto Faitelson a La Octava Sports.

"En todos los foros hay que luchar contra los intereses, ese va a ser el gran reto, pero tengo tengo confianza en que lo podré hacer", respondió al respecto Faitelson.



Sobre el Canelo, dejó claro que no es nada personal ❌ pic.twitter.com/Y8lLMf2mHg — La Octava Sports (@laoctavasports) September 29, 2023

El polémico comunicador de 54 años, quien en ningún momento mencionó a Televisa, dejó en claro que independientemente de la empresa en la que se desempeñe tiene la misma personalidad tanto en los medios de comunicación como en su casa.

"Ya veremos qué pasa en el futuro próximo, pero no tengo otra forma de ser, porque yo soy auténtico, no genero un personaje, así como estoy hablando lo hago en la mesa de mi casa, no hay nada impuesto", resaltó.

Debido a que en sus primeros años de carrera se sumó al equipo de deportes de Imevisión (posteriormente TV Azteca), David Faitelson ha reiterado en varias ocasiones que nunca trabajaría en Televisa, pues se dice fiel a sus principios.

La participación de David Faitelson en Tercer Grado Deportivo

David Faitelson fue uno de los periodistas invitados por Televisa para participar en "Tercer Grado Deportivo" a partir de abril de este año, programa que conduce Denise Maerker los lunes por las noches.

Majo González (TNT Sports), Javier Alarcón (Imagen TV), André Marín (Fox Sports México), Alejandro De la Rosa (TUDN) y Alberto Lati (Fox Sports y Claro Sports) son los otros analistas que forman parte de este espacio.

Pero David Faitelson anunció en mayo pasado su salida de "Tercer Grado Deportivo" debido a que ESPN solamente le había permitido salir en cuatro emisiones.

André Marín también llegaría a Televisa

Al parecer David Faitelson no sería el único periodista de renombre que se uniría a Televisa, pues en los últimos días también ha circulado el nombre de André Marín.

Marín, conductor de "La Última Palabra" en Fox Sports, coincidió desde finales de la década de 1980 y hasta finales de la primera década del 2000 con Faitelson en TV Azteca, siendo ambos discípulos de José Ramón Fernández.

André también ha sido un crítico del América y de Televisa a lo largo de su carrera en los medios de comunicación, aunque en menor proporción que el integrante de "Futbol Picante".

