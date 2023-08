David Faitelson le roba la máscara al Escorpión Dorado y la porta como trofeo (VIDEO)

El periodista David Faitelson tuvo al popular creador de contenido el Escorpión Dorado a su programa de entrevistas en YouTube, en donde el autoproclamado dios del internet le regaló al comunicador de ESPN una de sus distintivas máscaras.

Faitelson le 'robó' al Escorpión Dorado una de sus máscaras y la portó con mucho gusto, como si se tratara de un trofeo que ganó en una lucha de apuestas, además que señaló que la utilizará cuando vaya a un estadio para pasar desapercibido.

"El gran Escorpión Dorado me regaló una de sus máscaras que estaré utilizando para que no me reconozcan en la calle, sobre todo Cuauhtémoc Blanco", indicó el periodista de ESPN.

El momento tomó otra dimensión cuando el Escorpión, que es un personaje interpretado por Alex Montiel, periodista y creador de contenido en diversos canales de internet, bautizó al excomunicador de TV Azteca con su nombre de luchador.

Faitelson preguntó: "¿Cómo me llamarías a mí?". El Escorpión Dorado no tardó en respondes y fiel a su estilo sarcástico y divertido dijo: "Brazo de plata nueva generación".

Escorpión Dorado, fenómeno del internet

El Escorpión Dorado es un popular youtuber y comediante mexicano cuyo nombre real es Alejandro Montiel, quien es conocido por sus diferentes canales de YouTube y contenido en redes sociales.

El Escorpión Dorado es conocido por crear contenido humorístico, parodias, entrevistas y sketches cómicos. Gracias a su popularidad ha podido tener de invitados diversas personalidades de muchas áreas.

Alex Montiel, con el personaje del luchador, ha podido entrevistar a leyendas del deporte mexicano como el exboxeador Julio César Chávez; futbolistas como Edson Álvarez, Oribe Peraltas, Moisés Muñoz y más.

