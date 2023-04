VIDEO: David Faitelson arremete con los que lo tachan de traidor y se justifica

Por: Martell Nucamendi

En los últimos grandes eventos deportivos, las televisoras han realizado alianzas para juntar a sus especialistas en un solo espacio. El último caso es el de “Tercer Grado Deportivo”, un programa de análisis deportivo en Televisa que conducirá Denise Maerker y que estará integrado con un panel de comentaristas de ESPN, TNT Sports, Imagen TV, Fox Sports México, TUDN y Claro Sports, entre los cuales se encuentra David Faitelson.

El experimentado periodista recibió fuertes públicas por esta situación, pues un sector de la afición lo tachó de traidor debido a que a lo largo de su carrera ha dicho que nunca trabajaría en Televisa.

Para los que me acusan de traidor por mi aparición en Televisa... No se confundan, yo no soy como otros. pic.twitter.com/XD1psT5pvx — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 6, 2023

“¿Traición? Me gustaría hablar de la palabra traición, porque ahora la escucho muy seguido cuando estoy a punto de empezar esta experiencia con un programa al que me han invitado en Grupo Televisa. Primero tienen que entender una cosa, yo no trabajo para Televisa, no cobro un solo centavo en Televisa, nada. Mi contrato es con ESPN, tengo un contrato con Walt Disney Company en Estados Unidos y ellos son los que controlan mis ingresos, no puedo ganar dinero de ninguna otra parte”, dijo el conductor en un video que compartió en sus redes sociales.

Ante esta situación, Francisco Javier González, comentarista y director editorial de TUDN, confirmó las palabras de Faitelson diciendo que era problema de quien no quisiera creer en los hechos.

David Faitelson se burla de Ricardo Salinas Pliego

David Faitelson dejó ver la mala relación que tiene con su e jefe, Ricardo Salinas Pliego, primero felicitándolo por su aparición en la clasificación de Forbes en la lista de multimillonarios, pero de manera irónica, pues el empresario bajó 67 lugares en dicho listado.

El dueño de Grupo Salinas respondió al mensaje comparando la labor del comentarista con el de la revista que lleva el ranking, diciendo:

“Para que vea David cómo esas listas sirven para lo mismo que el papel de baño y los consejos deportivos de algunos comentaristas.” sentenció el millonario 161 del mundo.

