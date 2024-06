Detienen a 3 personas por discriminar a Vini

Tres aficionados del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión tras declararse culpables por proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior, el astro brasileño del Real Madrid, en la primera sentencia condenatoria por un caso de racismo en el futbol profesional de España.

Los aficionados, cuyos nombres no fueron divulgados, tendrán prohibida la entrada a estadios durante dos años y deberán pagar el costo del proceso judicial.

Fueron detenidos tras un partido de LaLiga entre el Madrid y el Valencia en el estadio Mestalla en mayo de 2023. El encuentro fue interrumpido durante varios minutos tras los insultos a Vinícius.

El incidente desató una oleada de apoyo para el delantero brasileño, que es de raza negra, y que llevó a que pidieran a las autoridades españolas y a la sociedad a tomar más acciones.

Fue interpretado por muchos como un momento importante en la lucha contra el racismo en el futbol español, aunque Vinícius siguió sufriendo de abuso racista tras el revuelo inicial que acompañó al incidente en Mestalla.

Vinícius reaccionó con una publicación en sus redes, indicando que “queda más por venir” en la lucha contra el racismo.

“Muchos me pidieron que lo ignorase, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente ‘jugar al futbol’. Pero, como siempre he dicho, no soy una víctima del racismo, soy un atormentador de racistas”, escribió Vinícius. “Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí, es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras...Queda más por venir”.

Los aficionados, que estaban detrás de uno de los arcos en Mestella, hicieron gestos de mono y sonidos hacia Vinícius, quien de inmediato advirtió al árbitro y apuntó hacia los aficionados en la grada. El delantero acabó llorando cuando arrecieron los abucheos en su contra desde todas partes del estadio.

La sentencia encontró a los acusados culpables de un delito contra la integridad moral, con la circunstancia agravada de discriminación con motivación racista.

El caso fue denunciado ante los tribunales por la Liga, junto a la federación nacional de futbol, el Real Madrid y Vinícius.

“El Real Madrid, que ha ejercido junto a Vinícius Júnior la acusación particular en este procedimiento, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del futbol y del deporte”, dijo el Madrid en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, catalogó como “paso positivo”.

“Nuestro mensaje a la gente de cualquier parte del mundo que todavía se comporta de forma racista cuando se trata de futbol es claro.