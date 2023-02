'Dibu' Martínez reconoce qué es lo más vergonzoso que ha hecho en su carrera

Dos meses después de que fue una pieza fundamental para la coronación mundial de Argentina en Qatar 2022, Emiliano 'Dibu' Martínez admitió sentirse arrepentido por el polémico festejo que hizo cuando recibió el Guante de Oro tras la victoria sobre Francia en la final.

El 'Dibu', cancerbero del Aston Villa en la Premier League, reconoció que haberse puesto el premio en una posición cercana a su miembro es la única situación de las que vivió en tierras orientales que no lo llena de orgullo.

"Fue una boludez que hicimos con los chicos, pero eso es lo único que no estoy orgulloso de haberlo hecho", comentó Martínez en entrevista con ESPN.

A lo largo de los siete partidos que la Albiceleste disputó en Qatar 2022, el guardameta originario de Mar del Plata recibió ocho goles, tres de ellos en la gran final contra Francia. México, Polonia y Croacia fueron las selecciones que no le anotaron.

Por otra parte, el 'Dibu' comentó que le encantaría volver pronto con su familia a tierras qataríes, donde además disputó su primera Copa del Mundo con Argentina.

"Me encantaría ir de vuelta, de vacaciones con mi familia, Volver a ese lugar, obviamente dar la vuelta por el estadio, creo que en mi vida siempre será un gran lugar importante para mi carrera", externó.

'Dibu' quiere ver a Messi en otro Mundial

Por la edad, el de Qatar 2022 pudo haberse tratado de la última participación del legendario Lionel Messi en el magno evento futbolístico.

Sin embargo, 'Dibu' Martínez desea ver a La Pulga en la Copa del Mundo del 2026 e incluso señalo que así se lo hizo saber al jugador del PSG luego de la consagración de Argentina en diciembre pasado.

"Ojalá que no, se lo dije después del partido, ojalá que no sea tu último mundial, le costó tanto ganar títulos para la Selección y ahora ganamos tres finales seguidas, por qué no seguir intentando con más finales. Una vez que se te abrió la puerta, tenes que seguir caminando por el túnel, creo que Messi tiene para más",

