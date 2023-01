Djokovic se corona en Australia y llega a 22 títulos de Grand Slam

La Razón Online /Associated Press

El serbio Novak Djokovic se confirmó como una de las leyendas más grandes que ha tenido el tenis en su historia al conquistar su título 22 de Grand Slam. Derrotó al griego Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto de Australia, el primer Major del año, para así igualar al español Rafael Nadal en cantidad de trofeos en esta clase de torneos.

Un año después de que no estuvo en Melbourne por no estar vacunado contra el Covid-19, las cosas en Oceanía fueron completamente distintas para el balcánico, quien fue dominante en los momentos más cruciales del duelo para imponerse 6-3, 7-6 y 7-6 al de Atenas.

Como bono adicional a su título, Nole saltará del quinto al primer lugar del ranking de la ATP, plaza en la que ha acumulado la mayor cantidad de semanas del tenis masculino.

“Ésta, probablemente, ha sido la victoria más importante de mi vida. Quiero decir que ésta ha sido uno de los torneos más exigentes que he disputado en mi vida. Y quiero agradecerle a toda la gente que me hizo sentir bienvenido, que me hizo sentir a gusto, para estar en Melbourne, estar en Australia”, señaló el serbio.

Djokovic volvió a Australia este año tras la saga legal por su deportación. Las restricciones de gobierno se han reducido desde entonces y en esta ocasión pudo obtener una visa a pesar de que sigue sin recibir las inyecciones contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

Nole abrió una ventaja de 4-1 en los primeros y cuando se vio 4 iguales, se llevó los últimos tres puntos. Lideró 5-0 el último tiebreaker y cuando terminó chocó el puño y saltó con su entrenador, Goran Ivasinevic, y otros miembros de su equipo antes de derrumbarse entre lágrimas.

Djoker regresó a la cancha, se sentó en su banco a un lado, se tapó el rostro con una toalla blanca y dejó escapar más lágrimas.

. Gráfico: La Razón de México

A pesar del tropiezo, Tsitsipas reconoció la superioridad del serbio, a quien incluso catalogó como el jugador más grande que ha practicado el tenis.

“Quisiera darte las gracias por llevar nuestro deporte más lejos”, le dijo Tsitsipas al originario de Belgrado tras finalizar el duelo. “Es el más grande que ha tomado una raqueta de tenis”, agregó el helénico.

Djokovic disputó su final 33 de un Major, mientras que Tsitsipas tuvo su segunda aparición. El nacido en Atenas también perdió ante Nole la ocasión anterior, en el desenlace de Roland Garros del 2021.

El balcánico estuvo intratable al ser demasiado preciso con sus golpes, con apenas 22 errores no forzados, 20 menos que su oponente. También fue más ágil y flexible al correr (salvo cuando, al desplazarse hacia su izquierda, sufrió una caída).

En caso de haber superado al serbio, Tsitsipas hubiera llegado al número uno por primera vez y reemplazar a Carlos Alcaraz, que alcanzó la cima tras ganar el Abierto de Estados Unidos el pasado septiembre pero no participó en el Abierto de Australia debido a una lesión en la pierna.

“Ha sido algo muy emotivo para nosotros. Muy emotivo para él. “Es un tremendo logro. Fueron tres semanas muy difíciles para él. Se las arregló para superarlo todo”, resaltó por su parte Goran Ivanisevic, entrenador de Djoker.

Solamente la australiana Margaret Court y la estadounidense Serena Williams tienen en su palmarés más títulos de Grand Slam que Djokovic y Nadal con 24 y 23, de manera respectiva.

Por su parte, la alemana Steffi Graf también se coronó en 22 ocasiones en esta clase de eventos entre 1982 y 1999.