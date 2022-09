Edson, Chucky y Jiménez valen menos que Luis Díaz, el colombiano más caro

La Selección Mexicana afronta su último partido de la última Fecha FIFA previo a la Copa del Mundo Qatar 2022 y lo hace frente al combinado de Colombia, escuadra que tiene en el delantero Luis Fernando Díaz, elemento del Liverpool, a su mejor jugador y el más caro de su plantilla, que ni juntando el precio de tres futbolistas del Tri es superado.

El valor de Lucho es de más de 72 millones de dólares, de acuerdo con el sitio especializado transfermarkt, y para apenas acercarse a la cotización del delantero Red se necesita sumar lo que valen Edson Álvarez, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

El mediocampista del Ajax de los Países Bajos cuesta 28 millones de dólares, lo mismo que el Chucky Lozano, jugador del Napoli de la Serie A italiana, y de los tres el que vale menos es el Lobo Mexicano del Wolverhampton Wanderers, quien hoy en día está cotizado en 14 millones de euros; los tres juntos valen 70 mdd.

Edson aumentó su valor por sus buenas actuaciones en el cuadro de Ámsterdam, club en el que lleva jugados ocho partidos en todas las competencias de la Temporada 2022-2023; seis en la Eredivisie (con dos asistencias) y dos en la UEFA Champions League, con una anotación, la cual fue ante los Rangers de Escocia en la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Grupo A.

Aunque el canterano de las Águilas del América subió de precio 7 millones de dólares, no se acerca a la cifra que representa Luis Díaz, quien en el arranque de las ligas europeas ha jugado 9 partidos con el Liverpool, siendo clave en el conjunto que dirige el alemán Jürgen Klopp, ya que de 540 minutos totales en la Premier League ha disputado 528.

El exatacante del Porto suma tres goles en la presente campaña de la liga inglesa y en la Champions tiene una diana, con todos los minutos jugados en los primeros dos duelos de la primera ronda del certamen continental. Con 25 años, Luis Fernando es la máxima figura de Colombia, pero el extremo no pudo llevar a los cafeteros al Mundial de Qatar 2022.

El cuadro colombiano terminó sexto lugar en las Eliminatorias de la Conmebol con 23 puntos, un escalón por debajo de Perú, equipo que ocupó el quinto peldaño y accedió al repechaje internacional de la FIFA, pero los Incas cayeron en el partido final ante Australia.

A pesar de no ir a la Copa del Mundo, Lucho se perfila como unas de las figuras a seguir en la Premier, certamen en el que se enfrentará al mexicano Raúl Jiménez de los Wolves, aunque el partido Liverpool vs. Wolverhampton está pospuesto y no hay día definido para que se lleva a cabo.

La actualidad de Luis Díaz y Raúl Alonso Jiménez es muy diferente, pues el ariete azteca presenta una lesión que amenaza con dejarlo fuera de Qatar 2022, sumado a que en la liga inglesa no ha podido anotar gol y ante su baja de juego el conjunto de los Wanderers le trajo a Diego Costa.

El estado físico del goleador mexicano preocupa, aunque medios señalan que Gerardo Martino y el cuerpo técnico del Tri van a esperar a Raúl hasta el 13 de noviembre, un día antes de la fecha límite de entrega de la lista final de convocados para el Mundial.

Otro que se espera aumente su nivel de juego antes del arranque de la justa mundialista es el Chucky Lozano, que entre lesiones y mucha competencia en el Napoli no ha podido jugar 353 minutos en sus siete compromisos totales con los del Sur de Italia, sin goles hasta el momento, pero con una asistencia.

El día de hoy, en la cancha del Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers de la NFL, México enfrenta a Colombia, en el último juego del Tri de Fecha FIFA, pero antes del inicio de la Copa del Mundo los del Tata Martino tienen dos juegos; ante Irak y ante Suecia, el 9 y 16 de noviembre, respectivamente.

Todo listo para recibir a la Copa del Mundo en México

Por primera vez en la historia, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA comenzará en México, particularmente en la capital del país, anunció este lunes la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Los habitantes podrán conocer el trofeo que se le entregará al campeón del Mundial de Qatar 2022, durante los días 16 y 17 de octubre, en la Utopía Meyehualco localizada en la alcaldía Iztapalapa.

En conferencia, la mandataria afirmó que en esta ocasión, la gira de la FIFA “dejó de ser fifí” y se convirtió en una gira popular.

“Estamos muy orgullosos porque por primera vez los niños, niñas de toda la ciudad y particularmente de Iztapalapa, van a poder ver la Copa Mundial”, indicó.

Sheinbaum destacó que el hecho de que este trofeo comience su gira en la capital, es un reflejo de que la CDMX es “segura”.

La Copa estará en México del 15 al 20 de octubre, explicó el vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, Sergio Londoño.

Con información de Frida Sánchez