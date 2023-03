F1: Checo Pérez sin restricciones para correr sobre Max Verstappen

Por: Martell Nucamendi

Checo Pérez ganó el circuito de Jeddah en Arabia Saudita y consiguió el segundo lugar en Baréin, por lo que el mexicano está luchando por el campeonato de la competencia, teniendo como principal oponente a su compañero de escudería Max Verstappen.

El neerlandés obtuvo la primera posición en el Circuito Internacional de Baréin y en el Circuito Corniche de Jeddah consiguió el segundo lugar, dejando como antecedente una falla de su monoplaza en la Q2, por la cual tuvo que salir en la posición número 15, mientras que Checo obtuvo la Pole position.

En conferencia de prensa se le preguntó a los dos automovilistas si para el campeonato de pilotos del 2023 su mayor oponente era su propio compañero de equipo. El conductor mexicano respondió:

Fue más duro de lo que pensé, pero al final estoy feliz de lograr mi quinta victoria en F1. Muy contento por el resultado del equipo. Vamos a seguir empujando muy fuerte. #SaudiArabianGP pic.twitter.com/cy9whqzBHx — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 19, 2023

"Si ese es el caso, entonces será una noticia fantástica para el equipo, porque eso significa que estamos muy por delante y depende de nosotros, por lo que significa que estamos en una gran posición"

Mientras que Verstappen dejó en claro que tendrán la oportunidad de demostrar quién es mejor: “Bueno, si ese es el caso, es bastante simple, ¿verdad? Se nos permite correr, por lo que el mejor terminará al frente”, declaró el actual campeón de F1.

Checo dijo que tendrán que checar comunicación con Red Bull

El actual liderazgo del Mundial de Pilotos es comandada por la escudería austriaca, sin embargo, desde el premio de Brasil del año pasado, no hay una conjunción entre los conductores de su plantilla.

En el Gran Premio de Arabia Saudita, Checo Pérez tenía la vuelta más rápida, punto que le arrebató Verstappen casi al terminar la carrera, el timonel tapatío mencionó que su equipo le dio la instrucción de mantener el ritmo, sin pensar que su compañero estaba luchando por rebasar ese tiempo.

“Pedí dos vueltas para el final… donde me dijeron que mantuviera cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta más rápida y que mantuviera el ritmo, un ritmo determinado. Así que pensé que la comunicación era la misma con Max o algo así. Necesitamos revisar porque ciertamente obtuve la información diferente y simplemente no pude presionarla allí”, dijo el mexicano.

Checo Pérez marcha segundo en el campeonato de pilotos de F1. Foto: Twitter de Checo Pérez @SChecoPerez

Pérez será reemplazado por Lando Norris según Jack Plooij

El periodista de Países Bajos, Jack Plooij hizo declaraciones polémicas acerca de las expectativas que tiene Sergio Pérez sobre ganar el Campeonato de F1, dijo que el mexicano sería reemplazado si sigue tratando de ser el número 1 de Red Bull.

“Pérez solo puede ser campeón en los sueños de sus fanáticos mexicanos y mientras Max Verstappen corra en Red Bull, solo habrá un ganador”, estas fueron las palabras del también doctor en ciencias médicas.

El comentarista basa su pronóstico en que Norris no ha tenido las herramientas adecuadas para ser realmente competitivo y que McLaren no pudo ajustarse a las nuevas reglas de F1, por lo que “si Checo sigue lloriqueando, sería una buena solución para Red Bull”, terminó su apunte en Race Café.

aar