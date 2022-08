F1: Checo Pérez revela cuál es la principal diferencia entre él y Max Verstappen

A dos semanas de que se reanude la temporada de Fórmula 1 (F1), el mexicano Sergio Checo Pérez, quien disputa su segunda campaña con Red Bull, reveló cuál es la principal diferencia entre él y su coequipero Max Verstappen.

"Ver la forma en que aplicamos el acelerador y la forma en que frenamos es la mayor diferencia entre nosotros", comentó el tapatío en entrevista con el sitio especializado racingnews365.com.

Por otra parte, Pérez Mendoza, quien ocupa la tercera posición en el campeonato de pilotos de la F1, aseguró que este año se siente mejor con su monoplaza que en el 2021.

"El hecho de que sea mi segundo año con el equipo Red Bull y que las reglas sean completamente nuevas sin duda me ha ayudado. Ha sido un buen paso y me siento más cómodo en el auto esta temporada", agregó el jalisciense.

En alusión a su desempeño y al de Verstappen en cada carrera, Checo Pérez, quien acumula seis podios en lo que va del año, indicó que su configuración siempre cambia.

"A menudo buscamos cosas diferentes en términos de configuración. A veces estamos muy juntos, a veces muy cerca el uno del otro, pero durante otros fines de semana nuestra configuración es bastante diferente", indicó.

Pato O'Ward ve muy complicado llegar a la F1

El piloto mexicano Patricio O'Ward reconoció en entrevista con ESPN que uno de sus deseos es llegar a la F1, pero que ya lo ve como una ilusión muy lejana, pues los asientos con McLaren están ocupados y hay cosas que se salen de sus manos.

"Hasta ese punto siento que he madurado en el aspecto de que la ilusión, es una ilusión muy lejana, porque aunque yo esté manejando en un nivel, muy, muy alto, que lo he estado haciendo, ni con eso los vas a poder convencer. Son muchísimas más cosas y políticas, son muchas cosas que están muy fuera de mi control, que yo jamás podré controlar y pues ahí lo tengo que dejar, porque no sirve de nada casarte con la ilusión", dijo.

EVG