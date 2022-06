Sergio Pérez, piloto de Red Bull, ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y en redes sociales circularon videos de los festejos de Checo, pero el volante mexicano aseguró que sólo se trató de una fiesta que "no supe controlar".

Con un publicación en historias de Instagram, el piloto mexicano más ganador en la historia de la F1 aclaró lo sucedido: "He visto los videos que circulan de mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", comenzó el mensaje.

En el mismo sentido, el corredor tapatío indicó que su esposa y él están muy unidos, pues tras el GP del Principado se desencadenaron comentarios negativos en los cuales se decía que Checo tenía problemas con su pareja.

F1 | Checo asegura que no hablará más del GP de Mónaco

"La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo", aseguró el piloto mexicano de Red Bull Racing.

Para finalizar, Checo Pérez agradeció el apoyo de sus seguidores, ofreció disculpas para los que lo siguen, debido a que los videos no lo representan, y sentenció que no hablará más del tema.

"Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más del tema, que sólo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias", concluyó el mensaje de Sergio Pérez.

