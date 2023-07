F1 | Gran Premio de Hungría: Checo Pérez saldrá noveno; así largarán los pilotos el domingo

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez arrancará noveno el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 (F1), que será la decimoprimera carrera de la temporada. La pole position se la llevó el heptacampeón mundial Lewis Hamilton.

Pérez Mendoza se vio bien en la Q1, en la que culminó en el tercer puesto detrás del chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) y de su coequipero Max Verstappen. El británico George Russell (Mercedes) quedó eliminado en esta sesión.

El tapatío comenzó bien en la Q2, pero en los últimos minutos fue rebasado por varios pilotos y acabó octavo. El español Carlos Sainz (Ferrari) y el australiano Daniel Ricciardo (AlphaTauri) quedaron fuera en esta sesión.

El Gran Premio de Hungría había comenzado de manera complicada para Checo Pérez, quien en las primeras prácticas en el Circuito de Hungaroring sufrió un fuerte choque contra el muro.

Top 10 del Gran Premio de Hungría

Lewis Hamilton

​Max Verstappen

​Lando Norris

​Oscar Piastri

Guanyu Zhou

Charles Leclerc

Valtteri Bottas

Fernando Alonso

Sergio Pérez

Nico Hülkenberg

Checo Pérez sufre ataque de excompañero de F1

El piloto tapatío de Fórmula 1 (F1), Sergio Checo Pérez, ha tenido momentos complicados en su tercera temporada en las filas de Red Bull, por lo que en las últimas semanas han sonado varios nombres de posibles candidatos a reemplazarlo el próximo año.

El Dani Juncadella, excompañero del jalisciense en Force India, propuso a su compatriota Álex Palou, campeón de la IndyCar Series en el 2021, para llegar al equipo austriaco en lugar de Pérez Mendoza.

"Sin menospreciar a nadie, ojo, no me malentendáis… Mete pasado mañana a Alex en el segundo Red Bull y te hace, por lo menos, el mismo trabajo que Checo. Me juego un brazo. Y repito, no pretendo menospreciar el trabajo de Checo, sino alabar la capacidad de Alex", fue el comentario que externó el español en su cuenta de Twitter.

