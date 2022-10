F1 | Gran Premio de México: André-Pierre Gignac acude al AHR para apoyar y convivir con este piloto

Aprovechando que se encuentra de vacaciones, el futbolista francés André-Pierre Gignac fue uno de los tantos asistentes este sábado al segundo día de actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1).

El delantero de Tigres acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde fue captado en el paddock apoyando y conviviendo un rato con su compatriota Pierre Gasly, piloto de la escudería AlphaTauri.

Gignac y el equipo de la UANL quedaron eliminados de la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en los cuartos de final por los Tuzos del Pachuca.

Gignac 🤝 Gasly



🇫🇷 Los franceses se saludaron en el paddock luego de la clasificación en el #MexicoGP https://t.co/3kGw7LIKgJ pic.twitter.com/NuvjYi90bP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 29, 2022

El goleador galo y los Tigres se reportarán el próximo 28 de noviembre para comenzar la pretemporada de cara al Torneo Clausura 2023.

Por su parte, Pierre Gasly llega a la carrera en México ubicado en el sitio 14 del campeonato de pilotos de F1 con 23 unidades y sin podios, pues su mejor resultado en lo que va del año fue el quinto lugar que obtuvo en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Checo Pérez confiesa cuál es su apodo favorito

En el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) ha quedado claro que cada vez el piloto tapatío Sergio Checo Pérez gana nuevos aficionados, los cuales le han puesto algunos apodos, siendo el más destacado de ellos el de "Viejo sabroso", al menos en las redes sociales.

La "Checomanía" ha sido evidente en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el primer día del evento en la capital mexicana. Bajo este contexto, el corredor de Red Bull se dio tiempo para revelar cuál es su apodo favorito de todos los que le ha puesto la gente.

"Me da risa este apodo (Ministro de defensa), se ha vuelto muy famoso por todos lados, pero me gusta más el de “Ministro de ataque” porque me gusta más atacar que defender. Pero también es bueno tener defensa”, confesó a manera de broma Pérez Mendoza ante la prensa, sin mencionar el sobrenombre de "Viejo sabroso".

EVG