F1 | Gran Premio de México: Checo presume casco y habla de su complicada temporada

Antes de que se celebre el Gran Premio de México de Fórmula 1 el piloto tapatío Checo Pérez ofreció una conferencia de prensa en donde reveló es casco que utilizará en esta edición de la carrera, así como de el recibimiento de los fans y sus expectativas del fin de semana.

Sergio Pérez se dio cita en Plaza Carso ante una multitud que al unísono coreaba; “Checo, Checo, Checo”. El volante jalisciense presentó su casco diseñado por Samanta Lozano Guzmán.

La protección de Pérez tiene plasmado elementos representativos de México y la mezcla de colores fue uno de los puntos que más le gustó al piloto de Red Bull.

“Me gustaron mucho los colores. Visualmente me gustó cómo se ve desde lo lejos, pero cuando lo ves de cerca, todo lo que habla de nuestra cultura, es algo que me gustó”, comentó el conductor de F1.

🤩 ¡Es bellísimo! @SChecoPerez y el casco que utilizará en el Gran Premio de México



📸.- Alex Ayala #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/O4ZByVZwTl — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2023

“Lo primero que hice en este diseño fue vaciar todo lo que tenía e mi cabeza de lo que identifico como México”, expresó por su parte la diseñadora.

Adentrado en temas de la pista, Checo indicó que esta temporada ha sido la más complicada en su estancia en Red Bull, situación que le ha traído críticas, aunque no se enfoca en ellas.

“Ha sido la temporada más complicada en Res Bull. Empecé peleando por el campeonato y no es fácil. La gente nunca entenderá lo que es manejar un coche a más de 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué hará el carro en una curva. Solo el piloto lo siente", dijo.

Checo empezó la campaña con un par de victorias y un par de podios, sin embargo, su desempeño decreció bastante. En un punto estaba peleando con Verstappen el liderato de la F1, pero en un momento su nivel bajo debido a los ajustes en su monoplaza.

.@SChecoPerez llega a la conferencia de prensa y la afición se desborda por el piloto mexicano



🎥.- Alex Ayala#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/yiRu4tvefV — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2023

"Teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez me era más difícil sacarle el máximo con los ajustes. Eso hizo que fuera una temporada de altibajos, inconstante. Es la temporada más difícil en la parte mental. Siempre tuve dudas con el auto”, dijo en conferencia de prensa.

Checo Pérez continuó diciendo que se debe enfocar en las cosas que puede controlar, además de asegurar que el GP de México “es la carrera que más me gustaría ganar”.

"Lo importante es enfocarme en lo que puedo controlar, el equipo sabe dónde estoy parado y lo que puedo dar; quiero poner mi energía en lo que puedo cambiar", remarcó.

Checo vence a Max Verstappen en partido de futbol

Este fin de semana en el GP de México será clave para las aspiraciones de Checo de seguir segundo en el campeonato de pilotos de F1, pues el primer lugar es de Max Verstappen desde hace unas semanas.

Aunque el neerlandés es el actual campeón del mundo de F1, seguramente saldrá a buscar la victoria en el Autódromo Hermanos Rodriguez, pero Checo ya se llevó la primera victoria de la semana.

En el partido amistoso celebrado en Plaza Carso, de igual manera que la conferencia de prensa, el equipo de Checo se llevó la victoria con un penalti shoot out del mexicano sobre el neerlandés.

Checo Pérez y Max Verstappen se ponen los guantes para definir al ganador del partido, en donde le mexicano vence al neerlandés



🎥: Alex Ayala#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XhWn4zmTnP — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2023

El juego contó con la presencia de los jugadores de Pumas Juan Ignacio Dinenno, César "Chino" Huerta y Julio González. De los elementos del Pachuca Erick Sánchez, Nailea Vidrio (Femenil) y Selene Cortes (Femenil).

Además de las leyendas del futbol mexicano Jorge Campos y Ricardo Peláez, sin olvidar a Iván "Bam Bam" Zamorano, letal artillero chileno. El juego se realizó bajo una constante lluvia, pero los participantes se brindaron al máximo para dar un buen show en la "cascarita". Checo y Mad Max fungieron como entrenadores de un equipo.

aar