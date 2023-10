F1: Valtteri Bottas sorprende con increíble colección con motivo del Gran Premio de México

El piloto finlandés Valtteri Bottas junto con su esposa Tiffany Cromwell lanzaron a la venta una sorprendente colección de ropa para el Gran Premio de México. Lleva por nombre "Bo-Taco Truck" y ha causado revuelo gracias a su ingenioso diseño y su peculiar homenaje a la cultura mexicana.

Esta indumentaria consta de una playera y una gorra en dos colores: rosa pastel y verde pistache. La playera lleva un bordado en la zona del pecho con el nombre de esta colección, acompañada de un pequeño food truco. En la parte trasera, se destaca un gran taco con la frase "I'm Here For The Tacos" ("Estoy aquí por los tacos" en español).

Por su parte, las gorras de cinco paneles presentan el mismo food truck con la leyenda "The Bot-Taco Truck", así como el número 77 que el piloto finlandés utiliza en la pista. Este diseño ingenioso y divertido rinde homenaje a la pasión de Bottas por la comida mexicana.

El diseño de la colección "Bo-Taco Truck" estuvo a cargo de Tiffany Cromwell, esposa de Bottas, quien no sólo es reconocida como ciclista profesional, sino también como una talentosa diseñadora de ropa para el piloto de Alfa Romeo.

Los aficionados que deseen obtener estas piezas únicas podrán adquirirlas a un costo aproximado de 775 pesos mexicanos para la playera y 920 pesos mexicanos para la gorra.

Los pilotos de F1 llegaron a la CDMX

Este martes fue el turno de los pilotos de la máxima categoría del automovilismo en llegar a México para prepararse rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México que se celebrará este fin de semana.

Algunos de los conductores que ya han llegado incluyen a Yuki Tsunoda de AlphaTauri, el experimentado Fernando Alonso de Aston Martin y Carlos Sainz de Ferrari, quienes optaron por llegar a la Ciudad de México vía el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

🚨 CARLOS SAINZ YA ATERRIZÓ EN LA CDMX! ❤️ pic.twitter.com/4MVH6efYaE — F1 México (@GF1MX) October 24, 2023

Por su parte, Max Verstappen y George Russell optaron por aterrizar en el AIFA. El joven británico Lando Norris, piloto de McLaren, eligió una ruta diferente y aterrizó en el Aeropuerto de Toluca, desde allí se trasladó a la capital mexicana.

Valtteri Bottas, piloto de Alfa Romeo, aprovechó su tiempo en la CDMX para pasear por varios lugares emblemáticos de la capital y disfrutar de auténticos tacos y otras delicias culinarias junto a su pareja.

