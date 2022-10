F1 | Gran Premio de México: ¡Uh lala! André-Pierre Gignac presente para la carrera y se une a una de las escuderías

A horas que se corra el Gran Premio de México de Fórmula 1, el Autódromo Hermanos Rodríguez se empieza a llenar de diferentes figuras y personalidades, una de ellas es el delantero André-Pierre Gignac, de los Tigres de la Liga MX que demostró su apoyo y no para Checo Pérez.

El goleador francés estuvo con la escudería italiana AlphaTauri, propiedad de Red Bull Racing, y convivió con los pilotos de este equipo previo a la gran carrera del GP de México.

El delantero de los Tigres cambia playeras con la escudería filial de Red Bull. Foto: Diego Hernández.

Gignac posó con el piloto francés Pierre Gasly y con el japonés Yuki Tsunoda. El ariete, exseleccionado francés, intercambió playeras de los Tigres de la UANL con los volantes de la escudería filial de Red Bull.

André-Pierre dejó claro a que corredor apoya, pues desde ayer se le ha visto con Gasly en el Paddock del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. El jugador de la Liga MX aprovecha sus vacaciones para estar en uno de lo grandes eventos deportivos que hay en el país este año.

F1 | Gran Premio de México:Checo confiesa cuál es su apodo favorito



En el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) ha quedado claro que cada vez el piloto tapatío Sergio Checo Pérez gana nuevos aficionados, los cuales le han puesto algunos apodos, siendo el más destacado de ellos el de "Viejo sabroso", al menos en las redes sociales.

La "Checomanía" ha sido evidente en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el primer día del evento en la capital mexicana. Bajo este contexto, el corredor de Red Bull se dio tiempo para revelar cuál es su apodo favorito de todos los que le ha puesto la gente.

"Me da risa este apodo (Ministro de defensa), se ha vuelto muy famoso por todos lados, pero me gusta más el de “Ministro de ataque” porque me gusta más atacar que defender. Pero también es bueno tener defensa”, confesó a manera de broma Pérez Mendoza ante la prensa, sin mencionar el sobrenombre de "Viejo sabroso".

El apodo de Ministro de defensa surgió a finales del año pasado, derivado de su actuación en el Gran Premio de Abu Dabi en 2021, carrera en la que realizó una magnífica labor para contener al británico Lewis Hamilton y así ayudar a que Max Verstappen conquistara su primer campeonato de pilotos en la F1.

Checo Pérez buscará en el Gran Premio de México su décimo podio de la temporada de F1 y su tercera victoria del año, tras las conseguidas en los Grandes Premios de Mónaco y Singapur.

aar