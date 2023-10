F1 | Gran Premio de Qatar: Checo Pérez queda fuera en Q2

El piloto mexicano Checo Pérez, de nueva cuenta en la temporada, quedó eliminado en Q2, ahora en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Al volante tapatío le borraron una vuelta por rebasar los límites de pista y esa acción causó que terminara fuera de la Q3.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



SAINZ and PEREZ are out 😵



11: Tsunoda

12: Sainz

13: Perez

14: Albon

15: Hulkenberg#F1 #QatarGP pic.twitter.com/Ee2zGfGp6s — Formula 1 (@F1) October 6, 2023

En la salida de la curva 5 fue en donde el piloto mexicano tuvo problemas, y aunque en esa última vuelta había hecho un gran tiempo como para avanzar a Q3 los problemas con el monoplaza le afectaron.

"Tengo muchísimo under, se me va de la parte de enfrente, batallo mucho con la parte trasera, no puedo poner parte delantera al auto y no he podido balance ideal", comentó sobre los problemas con el RB19 en Qatar.

El sábado se realiza la carrera sprint y el domingo se corre el Gran Premio de Qatar de F1, en donde Checo Pérez espera que las cosas vayan de mejor manera: "La carrera es diferente, podemos hacer algo con el alerón para intentar solucionarlo. Una pena, los milímetros no nos ayudaron".

