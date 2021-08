F1: ¡No se guardó nada! Lewis Hamilton epxlota contra la Fórmula 1

Luego del escándalo en la Fórmula 1, en la que no se corrió una carrera como tal, pero sí se repartieron puntos, al haberse completado tres vueltas detrás del safety car, Lewis Hamilton ya reaccionó.

El piloto británico explotó contra la F1, al asegurar que los sacaron sólo con el objetivo de completar una carrera y así, entre otras cosas, no reembolsar el dinero a los fanáticos que se dieron cita al GP de Bélgica.

Foto: Captura de Instagram

"El dinero manda y literalmente fue así. Las dos vueltas para empezar la carrera, todo fue un escenario de dinero. Entonces todos reciben su dinero, y creo que los fans también deberían recuperar el suyo, porque desafortunadamente, no pudieron ver lo que pagaron y para lo que vinieron", dijo Hamilton.

"Lo de hoy ha sido una farsa y los únicos que salen perdiendo son los fans que habían pagado para vernos correr. No se puede hacer nada sobre el clima, pero tenemos tecnología sofisticada para ver que no iba a dejar de llover. Deberíamos haberlo cancelado, no poner en riesgo a los pilotos y devolver el dinero a los fans, que son el alma de nuestro deporte", agregó.

¿QUIÉN GANÓ LA CARRERA DEL GP DE BÉLGICA?

Pese a que sólo duró tres vueltas, el neerlandés Max Verstappen ganó la carrera oficialmente, aunque al no haberse completado el 75% del circuito, sólo se repartieron la mitad de los puntos.

El hecho molestó a aficionados y analistas alrededor del mundo, al asegurar que fue una farsa y una falta de respeto.

