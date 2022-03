F1: Lewis Hamilton se cambia el nombre por este increíble motivo; ¿cómo se llamará ahora?

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes de la Fórmula 1 (F1), anunció que tiene la intención de modificar su nombre para incluir el apellido de su madre, Carmen Larbalestier; el nombre del volante inglés hasta ahora es Lewis Carl Davidson Hamilton.

“Estoy realmente orgulloso del nombre de mi familia. El nombre de mi madre es Larbalestier y estoy a punto de ponerlo en mi nombre”, comentó el siete veces campeón de la F1 en la Expo Dubái.

El piloto explicó que el motivo de agregar el apellido de su madre en su nombre se debe a que no comparte que cuando la gente se casa, el apellido de la mujer queda relegado.

"No entiendo la idea de que cuando la gente se casa, la mujer pierda su apellido y quiero que el nombre de mi madre continúe junto con el nombre de Hamilton y espero que ocurra pronto", aseguró.

Max Verstappen lanza despiadada crítica para Mercedes

Max Verstappen, piloto de Red Bull campeón del mundo de la Fórmula 1, lanzó una despiadada crítica hacia Mercedes, luego de que la escudería alemana estuviera haciendo cometarios negativos sobre su propia participación en la Temporada 2022.

El volante neerlandés comentó que no cree lo que dice el equipo AMG Petronas Motorsport, pues Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, y Lewis Hamilton, piloto estelar de la escudería, han asegurado que ellos no son los favoritos para esta campaña del Gran Circo.

"Siempre hacen eso. Si otro equipo lo está haciendo bien o se espera que lo pueda hacer bien, entonces ellos siempre dicen: 'oh no, obviamente que no somos los favoritos'", compartió Max Verstappen para Motorsport.com.

El actual monarca de la Fórmula 1 cree que es una estrategia de Mercedes: " luego, una semana después, cuando las cosas van bien, de repente dicen: 'oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica'".

