F1: Max Verstappen desprecia a Checo Pérez y asegura que él no lo contrataría

En entrevista con Auto Motor Sport, el actual vencedor de la Fórmula 1, Max Verstappen, minimizó el desempeño de su compañero de equipo, Sergio Pérez, durante la Temporada 2023. El tricampeón mencionó que el éxito del tapatío en las primeras carreras no fue tan meritorio como algunos podrían pensar.

El piloto neerlandés expresó que a pesar de la corta diferencia en puntos antes del Gran Premio de Miami, nunca se sintió amenazado por el buen momento del mexicano y mencionó que la percepción del equilibrio entre ambos pilotos era errónea, ya que las circunstancias ayudaron.

"Tuve que empezar desde el lugar 15 en Arabia Saudita y estuve un poco en desventaja por el coche de seguridad que salió en Bakú (Azerbaiyán). En mi opinión, no es del todo justo hablar de que estuvimos equilibrados (con Checo Pérez), porque desde mi punto de vista no fue así.", afirmó 'Mad Max'.

Sí estuvo más cerca, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias que llevaron a ello. Para mí, se distorsionó ese escenario previo a Miami Max Verstappen / Auto Motor Sport

Además, cuando se le cuestionó sobre qué pilotos elegiría si fuera director de una escudería, el nacido en Bélgica evitó la idea de fichar a Checo Pérez y mejor mencionó al piloto revelación de la Temporada 2023.

El neerlandés bromeó diciendo: "¿Puedo elegirme a mí mismo?", pero al negarle esta opción, se inclinó por Lando Norris debido a su futuro prometedor: "Elegiría a Lando porque todavía es muy joven con una larga carrera por delante y también puede ser muy rápido".

Max Verstappen y Lando Norris en el GP de Hungría Foto: Reuters

Max Verstappen critica el sistema de competencia

En la misma entrevista, Max Verstappen habló abiertamente sobre el actual sistema de competencia de la Fórmula 1, calificándolo como un verdadero circo debido a la cantidad de reglas que considera extrañas, sobre todo en las carreras Sprint.

"Ya no sabes qué hacer. ¿Sólo una vuelta rápida? ¿O rápida, lenta, rápida? ¿Por qué necesitamos todas estas cosas raras? Incluso yo me pregunto cuáles son las reglas ahora. Me siento perdido. Es como un circo", reiteró el conductor de Red Bull.

Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica Foto: Reuters

El piloto también expresó su opinión sobre el calendario para la temporada 2024, con un aumento a 24 carreras, debido a la incorporación de China y el retorno de Imola, después de la devastadora inundación en del año pasado.

"Para mí, tenemos demasiadas carreras. Pero no somos nosotros los que decidimos. Ni siquiera la FIA. Pero yo siempre estaría a favor de menos carreras y más calidad", afirmó Verstappen.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de la llegada de nuevos equipos, el piloto insistió en que solo apoyaría la incorporación de equipos de calidad, evitando llenar la parrilla con participantes que no cumplan con los estándares exigidos.

mmt