F1: Max Verstappen lanza amenaza contra Checo Pérez que definiría el campeonato

A casi un mes de que finalizara la temporada de Fórmula 1, salió a la luz un diálogo entre Max Verstappen y su padre Jos Verstappen después de que Checo Pérez subiera a lo más alto del podio en el GP de Azerbaiyán y el neerlandés ocupara el segundo lugar.

A pesar de una temporada en la que ‘Mad Max’ lideró la campaña 2023, exceptuando algunas derrotas ante el mexicano, la reacción del piloto tras la carrera del Circuito callejero de Bakú dejó claro que su sed de victoria no conoce límites.

El expiloto y analista de Sky Sports, Karun Chandhok, reveló que tuvo una conversación con Jos Verstappen al final del GP de Qatar donde el padre del tricampeón le confesó que luego de que su pupilo quedara en la segunda posición, le prometió que no volvería a quedar detrás del taptío.

¡Nunca más me volverá a vencer! Max Verstappen a su padre Jos Verstappen

La presunta advertencia no quedó sólo en palabras, pues se convirtió en una realidad en las siguientes 18 carreras, con Verstappen ganando 17 de ellas, únicamente interrumpido por el GP de Singapur, donde quedó en quinta posición.

La determinación del campeón del 2023 del Gran Circo se tradujo en un total de 575 puntos al cierre del año, estableciendo varios récords a lo largo de la temporada.

Max Verstappen desmiente el apodo de 'rey de las calles'

El actual campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, rechazó el apodo de 'rey de las calles' atribuido a su compañero de equipo, Checo Pérez.

El neerlandés considera que este sobrenombre sólo le ha dado más motivación para demostrar que lo que dicen los aficionados no es la realidad y que él es el mejor en el asfalto.

Checo Pérez apodado el ‘Rey de las Calles’ Foto: AP

"Sólo me motiva más para demostrar que no es así; así que en realidad, es una motivación equivocada para otras personas. No es que me asuste", afirmó el piloto de Red Bull.

El conductor señaló que ciertos medios de comunicación, especialmente los mexicanos y de habla hispana, exageraron con el apodo para Checo Pérez. Aunque reconoce el buen desempeño de su compañero en circuitos urbanos, Verstappen no ve motivo para otorgarle ese título.

mmt