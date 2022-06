F1: Nelson Piquet ofrece disculpas a Lewis Hamilton por comentario racista

El brasileño Nelson Piquet, expiloto de la Fórmula 1 (F1), ofreció disculpas al británico Lewis Hamilton luego de que se refirió a él de manera racista al llamarlo "negrito".

Sin embargo, el excorredor de 69 años de edad hizo énfasis en que el término que utilizó para referirse al heptacampeón mundial es muy común en Brasil para usarlo como sinónimo de hombre.

"Lo que dije fue torpe, y no voy a defenderlo, pero aclararé que ese término empleado es uno que se ha utilizado amplia e históricamente de manera coloquial en el portugués brasileño como sinónimo de ‘hombre’ o ‘persona’ y nunca tuvo la intención de ofender", indicó Piquet al respecto.

Nelson Piquet pide disculpas por lo que entendieron, no por lo que dijo.

El campeón mundial de la F1 en las temporadas de 1981, 1983 y 1987 también aseguró que en la prensa se le dio una connotación incorrecta a su comentario, pues afirmó estar en contra de la discriminación.

"Me disculpo sinceramente con todos los que se sienten afectados, incluido Lewis, quien es un piloto increíble. Pero la traducción en algunos medios que ahora está circulando en las redes sociales no es correcta. La discriminación no tiene cabida en la F1 ni en la sociedad, y tengo la disposición de aclarar mi forma de pensar al respecto", agregó Nelson Piquet.

¿Cómo va Hamilton en la temporada de F1?

Después de nueve carreras en el actual calendario de la F1, Lewis Hamilton apenas acumula dos podios, el último de ellos el pasado 19 de junio en el Gran Premio de Canadá, donde terminó en la tercera posición.

El volante de la escudería Mercedes se ubica en el sexto puesto del campeonato de pilotos con 77 unidades. El otro podio que ha conseguido hasta el momento fue en el arranque de la campaña en Baréin, donde también culminó tercero.

La décima carrera de la temporada de F1 se llevará a cabo el próximo domingo 3 de julio con la celebración del Gran Premio de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone.

EVG