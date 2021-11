F1: ¡OFICIAL! Revelan quién será el DJ que cerrará el Gran Premio de México de la Fórmula 1

La organización del Gran Premio de México dio a conocer quién será el DJ elegido para cerrar el evento de la Fórmula 1, en su regreso luego de un año de ausencia por la pandemia del COVID-19.

A través de redes sociales, la cuenta del Gran Premio de México reveló que será el noruega Kygo, quien se presente al finalizar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Kygo es uno de los DJ's más importantes del mundo y entre su repertorio se encuentran canciones como "Firestone" y "Love me now", además de la colaboración con Selene Gómez "It ain't me".

Como cada edición, un DJ es el encargado de poner fin a la carrera y al evento en sí, con una F1esta, que este año correrá a cargo del noruego senación.

TE PUEDE INTERESAR GP DE MÉXICO DE LA F1: Max Verstappen se sube al transporte público (VIDEO)

¿Dónde y cuándo ver el GP de México de la F1?



La carrera de este domingo arranca en punto de las 13:00 horas y la podrás seguir a través de la señal de Fox Sports 3. Checo Pérez busca su primer podio en México.

rmp