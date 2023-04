FC Barcelona: Robert Lewandowski hace una confesión que podría revelar el futuro de Lionel Messi

Por: Martell Nucamendi

El Camp Nou se ahogó en gritos por el regreso de Lionel Messi con el Barcelona, el público no está conforme con los resultados del Barcelona, mucho menos después de la caída 4-0 contra el Real Madrid y el empate ante Girona. Luego de dos años de su ausencia, la afición blaugrana aún corea su nombre.

Messi se ha mantenido hermético sobre su decisión de regresar, sin embargo, tanto el técnico como algunos compañeros, confían en el regreso del rosarino, El delantero Robert Lewandowski asegura que el argentino forma parte de la institución y hasta a los aficionados les haría bien tenerlo de vuelta.

Este gol del entreno de hoy os dejará boquiabiertos 😲 pic.twitter.com/n56n9tCEPh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 11, 2023

"Ya dije que para mí, Messi forma parte del Barcelona y si vuelve, no solo sería fantástico para los seguidores, sino también para nosotros. Esta es su casa y necesitamos jugadores como Messi. Así que espero jugar con él la próxima temporada", afirmó el futbolista Polaco.

Lewy pidió paciencia para el proyecto de Xavi Hernández y recordó los logros que ha obtenido el equipo esta temporada, como la Supercopa de España y el primer lugar de la tabla en LaLiga.

Lewandowski se levantó de su lesión sólo por una causa

Este mes se le rinde especial homenaje a la Concienciación sobre el Autismo, es por eso que Lewandowski asistió a la presentación del libro Relatos Solidarios del Deporte para la recaudación de fondos hacia la Fundación Lovaas, que tiene programas especializados para niños con TEA (trastorno del espectro autista).

El delantero blaugrana fue cuestionado sobre su rendimiento y explicó que si bien le ha faltado gol, también le ha faltado equipo, pero que no todo está perdido y podrían mejorar en los diez partidos que les falta por jugar.

"Es cierto que he marcado menos que otras temporadas, pero marcar más goles no solo depende de mí y en las últimas semanas nos ha costado más como equipo. Pero en los diez partidos que quedan espero marcar como marcaba antes, no como lo estoy haciendo ahora", apuntó el ariete del Barça.

Leo Messi recibiendo un homenaje en la reciente Fecha FIFA en las instalaciones de Conmebol. Foto: AP

daho