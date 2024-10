Fecha FIFA Octubre 2024: ¿Cuáles son los partidos más destacados y dónde verlos GRATIS y EN VIVO?

Entre el jueves 10 y el martes 15 de octubre se llevan a cabo los partidos correspondientes a la Fecha FIFA de octubre, la penúltima del año con actividad de las selecciones nacionales alrededor del mundo, en la cual México afronta amistosos ante Valencia y Estados Unidos.

Como suele ocurrir, el atractivo principal está en Sudamérica y Europa. En Conmebol se desarrollan los cotejos correspondientes a las Jornadas 9 y 10 de las eliminatorias hacia el Mundial del 2026, mientras que en el viejo continente se celebran las Fechas 3 y 4 de la UEFA Nations League.

En la Concacaf hay actividad correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones. En África hay partidos clasificatorios hacia la Copa Africana de Naciones, mientras que en Asia y Oceanía se llevan a cabo encuentros eliminatorios hacia la Copa del Mundo del 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Con Lionel Messi recuperado, Argentina enfrenta a Venezuela y Bolivia con la encomienda de mantener el liderato en Sudamérica hacia la próxima Copa del Mundo.

En la UEFA Nations League, selecciones como Portugal e Italia buscarán alargar su paso perfecto después de un inicio con dos victorias.

Juegos más destacados del jueves 10 de octubre

Jornada 3 UEFA Nations League

Inglaterra vs Grecia (12:45 horas, Sky Sports)

​Israel vs Francia (12:45 horas, Sky Sports)

​Italia vs Bélgica (12:45 horas, Sky Sports) ​

Jornada 9 Eliminatorias Conmebol 2026

Venezuela vs Argentina (15:00 horas)

​Chile vs Brasil (18:00 horas)

​Perú vs Uruguay (19:30 horas)

Partidos destacados del viernes 11 de octubre

Jornada 3 UEFA Nations League

Hungría vs Países Bajos (12:45 horas, Sky Sports)

​Bosnia y Herzegovina vs Alemania (12:45 horas, Sky Sports)

Juegos a seguir del sábado 12 de octubre

Jornada 3 UEFA Nations League

Polonia vs Portugal (12:45 horas, Sky Sports)

​España vs Dinamarca (12:45 horas, Sky Sports)

Partidos amistosos

Estados Unidos vs Panamá (19:00 horas, ESPN)

​México vs Valencia (20:00 horas, Azteca 7, Canal 5 y TUDN)

Partidos destacados del domingo 13 de octubre

Jornada 4 UEFA Nations League

Finlandia vs Inglaterra (10:00 horas, Sky Sports) ​

Juegos destacados del lunes 14 de octubre

Jornada 4 UEFA Nations League

Italia vs Israel (12:45 horas, Sky Sports)

​Bélgica vs Francia (12:45 horas, Sky Sports)

​Alemania vs Países Bajos (12:45 horas, Sky Sports) ​

Partidos a seguir el martes 15 de octubre

Jornada 4 UEFA Nations League

España vs Serbia (12:45 horas, Sky Sports)

​Suiza vs Dinamarca (12:45 horas, Sky Sports)

​Escocia vs Portugal (12:45 horas, Sky Sports)

Jornada 10 Eliminatorias Conmebol 2026

Colombia vs Chile (14:30 horas)

​Argentina vs Bolivia (18:00 horas, Vix+)

​Brasil vs Perú (18:45 horas, Vix+)

Partidos amistoso

México vs Estados Unidos (20:30 horas, Canal 5, Azteca 7 y TUDN)

Encuentros a seguir en las eliminatorias asiáticas

Las selecciones asiáticas continúan en esta Fecha FIFA de octubre del 2024 su camino hacia el Mundial del 2026 y hay algunos encuentros destacados.

El jueves 10 de octubre sobresale el choque entre Arabia Saudita y Japón, a celebrarse en el King Abdullah Sports City de Yeda. Cinco días más tarde, el 15 de octubre, los nipones reciben a Australia en Saitama en actividad del Grupo C.

Para el martes 15 también sobresalen los juegos Corea del Sur vs Irak, Irán vs Qatar y Arabia Saudita vs Baréin.

Partidos más relevantes en África y Concacaf

La tercera jornada de las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones presenta choques llamativos como Ghana vs Sudán (jueves 10), Camerún vs Kenia, Nigeria vs Libia y Senegal vs Malawi, estos tres el viernes 11.

Para la cuarta fecha destacan los enfrentamientos Kenia vs Camerún (lunes 14), Mauritania vs Egipto, Congo vs Sudáfrica y Sierra Leona vs Costa de Marfil, estos tres el martes 15 de octubre.

La tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf ofrece duelos como Nicaragua vs Jamaica, Surinam vs Costa Rica y Guyana vs Guatemala para el viernes 11.

En la cuarta fecha, a efectuarse del 12 al 15 de octubre, presenta juegos como El Salvador vs San Vicente y las Granadinas, Jamaica vs Honduras, Trinidad y Tobago vs Cuba, cerrando con el Costa Rica vs Guatemala.

Mientras tanto, en Oceanía se llevan a cabo cuatro juegos correspondientes a la Jornada 1 rumbo al Mundial del 2026, entre los cuales destaca el que sostendrán Nueva Zelanda y Tahití el 10 de octubre.

EVG