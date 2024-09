Mundial 2026: Reventa se va al cielo con los precios de los boletos y FIFA ni siquiera los ha lanzado

A menos de dos años para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, la reventa de boletos ya comenzó a hacer de las suyas, incluso antes de que la FIFA anuncie la venta oficial.

A pesar de que el organismo internacional aún no ha puesto a disposición las entradas, algunos portales en línea pusieron a la venta entradas para diversos partidos, incluyendo el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana disputará su primer partido contra un rival que será definido meses antes del torneo.

Por su parte, la FIFA apenas está en la fase de recopilación de registros de aficionados interesados en adquirir boletos, los cuales se venderán a lo largo de los próximos meses. Sin embargo, plataformas de reventa como Vivid Seats ya tienen en su oferta entradas para el primer juego en México, con precios entre los 43 mil 907 pesos y los 123 mil 172 pesos, sin cargos por servicio.

El icónico Enrico Albertosi, sin guantes como todos los porteros de su tiempo, defendió el arco italiano ante Brasil. A pesar de su destreza, el equipo brasileño se llevó la victoria. 🇮🇹 pic.twitter.com/MKeDajkYLH — Estadio Azteca (@EstadioAzteca) September 25, 2024

La Copa del Mundo 2026 será histórica por ser la primera en contar con la participación de 48 selecciones y más de 100 partidos. Hasta el momento, sólo los tres países anfitriones México, Estados Unidos y Canadá tienen su lugar asegurado en el torneo.

Además del Estadio Azteca en Ciudad de México, otros escenarios como el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara también están dentro de la oferta de estos portales de reventa. Los precios en estas sedes son similares a los de la inauguración, y se espera que continúen aumentando a medida que se acerque el evento.

México vivió una fiesta futbolística con el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 1986. ¡El #EstadioAzteca brilló con la apertura de un torneo que unió al mundo en torno al fútbol! 🌍⚽️ pic.twitter.com/wBsDoDJmsO — Estadio Azteca (@EstadioAzteca) September 15, 2024

FIFA pone fecha para la venta de boletos del Mundial 2026

La FIFA aclaró, a través de una respuesta proporcionada a ESPN, que los boletos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no estarán disponibles hasta finales de 2025.

Esta información surge en respuesta a la reciente aparición de entradas en sitios de reventa no oficiales, como Vivid Seats, que ya ofrecen supuestos boletos para partidos del certamen, incluyendo el inaugural en el Estadio Azteca.

El organismo rector del futbol mundial enfatizó que las entradas se venderán exclusivamente a través de su plataforma oficial, FIFA.com/tickets.

Gianni Infantino en el evento de presentación del logo del Mundial 2026 Foto: AP

En su comunicado, la FIFA advirtió a los aficionados que no deben confiar en las ofertas de portales no autorizados, ya que podrían enfrentar riesgos al adquirir boletos que aún no han sido emitidos.

Para quienes deseen mantenerse informados sobre la venta de entradas, la FIFA habilitó un registro en su página web, donde los aficionados podrán recibir notificaciones con actualizaciones oficiales.

mmt