Fisicoculturismo: Emilio Born, el profesional que pone su experiencia al servicio de la gente

Emilio Born lleva 20 años dentro del fisicoculturismo, teniendo su logro más importantes el año pasado cuando recibió su tarjeta de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) que lo acredita como atleta profesional, pero su vida no se enfoca solo en el deporte, pues entre sus proyectos busca ayudar a las personas a conseguir una transformación integral.

Born, radicado en Miami, pero nacido en Venezuela, habló en exclusiva con La Razón sobre su futuro dentro del fisicoculturismo y cómo encontró en el deporte su camino en la vida.

“Yo estaba tratando de encontrarme. Hubo un momento en el que hice karate, pero me di cuenta que ya no me gustaba. Luego hice futbol, pero tenía problemas de asma, entonces se me hacía complicado terminar un partido, me sentía frustrado, no me gustaba, entonces lo dejé. Con el culturismo sentí la gran diferencia de que lo que más me llamó la atención era el reto diario”, comenzó diciendo Born.

Emilio Born se hizo profesional en 2021

Luego de muchos años de carrera, Emilio Born, quien a los 16 años comenzó a hacer ejercicio luego de ver a Arnold Schwarzenegger en la película “Conan el bárbaro”, ganó un certamen en Pittsburgh, Estados Unidos, donde obtuvo su carnet IFBB Pro.

“El primero de septiembre de 2021 me hice Pro, hace poquito más de un año. En general fue algo super emotivo, fue el cierre de un ciclo que comenzó desde mi inicio en el deporte, porque cuando estaba en Venezuela comencé a competir y fue un ciclo cerrado porque en Venezuela no tienes la oportunidad de hacerte Pro, por lo que tienes que salir del país para poder pelear por una tarjeta profesional”, explicó, anque no sabe cuándo será su debut profesional.

Emilio Born, el profesional que pone su experiencia al servicio de la gente Foto: Cortesía-Emilio Born

“Cuando ya eres profesional las cosas cambian. de ser amateur a competir con los mejores del mundo lleva su tiempo. Lo que he estado haciendo durante este año es estar en una fase de crecimiento, para poder debutar el año entrante para que pueda luchar por un buen puesto. No tengo nada planificado, por ahora, de fechas o competencias, pero el debut será el próximo año”, dijo.

El deportista participó en la categoría Culturismo Clásico, aunque al principio hacía Open o Regular, en donde lo que importa es el peso, a diferencia del clásico que va en relación al peso y la altura, lo que lo hace un poco más equitativo, los físicos son más diferentes y buscan algo más estético, con simetría.

Emilio Born se motivó a los 16 con Arnold Schwarzenegger. Foto: Cortesía-Emilio Born

Junto con el culturismo, Born trabaja en un proyecto llamado GymTopz, el cual realizó luego de conocer a su actual socio Pedro Meza. Tras el nacimiento de la marca, el atleta venezolano se certificó como Entrenador Profesional y sigue en el desarrollo del proyecto, el cual está por anunciar una aplicación, aunque no hay fecha de salida.

“Nuestro camino con Gymtopz, que es nuestra marca, tuvimos que meterle tiempo y energía para ayudar a las demás personas. Hubo un momento en el que hubo una pausa en mi parte como atleta, para poder llevar la marca al siguiente nivel. Queremos ayudar a la mayor cantidad de gente en el mundo. Queremos ayudar con las herramientas que vamos llevando a otro nivel y en la app están reunidos todos los años de experiencia para que la gente pueda beneficiarse y que la gente pueda ver su proceso”, detalló.

“Con mucho cariño, con mucha pasión por lo que hacemos para darle lo que ellos necesitan y que las personas se sigan sumando para que alcancen sus metas y sean felices. (lo importante) Es llevar a la gente por el camino correcto, que es la alimentación”, destacó el culturista que en redes sociales pone su experiencia al servicio de la gente, para que puedan desarrollar mejor sus habilidades.

Para finalizar, Emilio Born mandó un mensaje para el público: “Sea porque quieren un cambio físico, porque se quieran sentir mejor, sea por lo que sea, siempre recomiendo a la gente el ejercicio, hay muchas formas de entrenar, no tiene que ser con pesas. Le diría a la gente que se den el tiempo, hay que cuidar nuestro cuerpo”.

aar