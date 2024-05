El formidable consejo de Javier Aguirre para tomar tequila; "limón y sal es para turistas"

El técnico Javier Aguirre es conocido, entre otras cosas, por su peculiar sentido del humor al momento de contestar preguntas de la prensa, como pasó luego que el mexicano salvara del descenso al Mallorca en LaLiga, pues dio un consejo sobre cómo se toma el tequila.

El Vasco Aguirre no solo da clases de cómo mantener la categoría y salvar del descenso a equipos en una de la liga más complicadas del mundo, pue se dio tiempo de explicar la forma correcta en la que se debe beber tequila para no quedar como un "turista".

Todo empezó porque luego de mantener la categoría con el Mallorca le preguntaron sobre si iba a celebrar tomando tequila, que es una de las bebidas más representativas, pero el técnico exAtlético de Madrid señaló que no, pues es la última vez se excedió y le dio cruda.

"Tequila no... Fíjate que en mi cumpleaños, en diciembre pasado, me pasé con el tequila y sorprendentemente, después de 65 años (llevo unos 45 bebiendo consuetudinariamente) tuve resaca. ¡Nunca había tenido resaca! Mi mujer me decía '¿pero tú eres anormal?'", explica el Vasco.

“El limón y sal es pa turistas” jajajajajjajaja quién chingados no ama a este cabrón …



pic.twitter.com/yluC8zOQAo — Risco (@jrisco) May 20, 2024

El estratega, que comandó a la Selección Mexicana en dos Mundiales, agrega que el tequila se debe tomar solo y calmado, además que va sin limón, ya que eso para "turistas".

"Tuve resaca con el cochino tequila, que es buenísimo, pero exageré, me casqué bastante tequila y desde entonces lo tengo 'lejecitos'. Un consejo: shots nunca, de uno en uno no, el tequila se toma solo y despacito y el limón es para los turistas. Despacito y solo, háganme caso", sentencia.

Luego de conseguir que el Mallorca se mantuviera en LaLiga indicó que se tomaría una cerveza, además que dejó claro que no hay planes de renovación por parte del equipo hasta el momento, pues señaló que su contrato termina el 30 de junio.

"Ahora mismo solo espero tomarme una buena cerveza. La plantilla tendrá libre hasta el miércoles, me han asaltado. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Estoy para preparar el partido ante el Getafe y luego ya esperaré acontecimientos", apuntó.

Javier Aguirre salva del descenso al Mallorca

Javier Aguirre consiguió su quinta salvación en España. El Vasco es una garantía cuando se tratar de equipos que quieren mantener la categoría en LaLiga. Además del Mallorca, el estratega mexicano ha salvado al Osasuna, Zaragoza y Espanyol de Barcelona.

Con el Mallorca ya lleva dos descensos evitados. El de la campaña pasada, en donde llegó como auténtico bombero a falta de pocas jornadas para el final. Pero su romance con las salvaciones empezó en la Temporada 2002-2003, con el Osasuna.

Después de solventar su paso por Pamplona lo repitió en Zaragoza, en donde llegó en noviembre de 2010, con la tarea de evitar la pérdida de categoría. Pero esta salvación fue polémica, pues el partido fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un posible amaño, aunque años después los cargo fueron absueltos.

En 2012, con la fama de ser salvador, el Espanyol de Barcelona acudió a sus servicios para lograr la permanencia. Aquí Javier Aguirre también cumplió y con creces, pues a falta de seis fechas los Periquitos ya estaban salvados.

aar