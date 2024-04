Javier 'Vasco' Aguirre confiesa cuál es el más grande sueño que nunca pudo cumplir (Video)

En una conversación con el periodista Antonio Moreno, el entrenador mexicano Javier 'Vasco' Aguirre compartió un aspecto poco conocido de su vida, su sueño de tener una librería en Guadalajara una vez finalizada su carrera como futbolista profesional.

El actual director técnico del Mallorca en España, recordó con nostalgia su amor por los libros y su pasión por pasar tiempo en librerías, especialmente en la icónica Gandhi en la Ciudad de México. "Me encantaba ir a la Gandhi. Habrán sido un montón de horas y montón de veces ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Era mi sueño".

El estratega mexicano compartió que había considerado la posibilidad de llevar una sucursal de Gandhi a Guadalajara, ciudad donde jugó sus últimos partidos como futbolista profesional con las Chivas. Sin embargo, la famosa cadena de librerías declinó su propuesta.

"Hablé con la de Gandhi para llevarme una sucursal a Guadalajara, me dijeron que no, un no rotundo, no por Guadalajara, sino que no tenían entre sus planes de desarrollo salirse del DF", reveló Aguirre.

A pesar de la negativa inicial, Aguirre se sorprendió gratamente cuando años más tarde Gandhi finalmente abrió una sucursal en tierras tapatías. "Mi sorpresa fue mayúscula y agradable sorpresa, cuando al paso del tiempo, finalmente sí pusieron una Gandhi en Guadalajara", comentó con alegría.

El "Vasco" Aguirre compartió cómo la idea de tener una librería no fue bien recibida por todos, incluso su esposa Silvia le dijo que estaba loco y que no tendrían éxito con ese proyecto, pero su pasión por los libros y el deseo de compartir su pasatiempo con otros permanece a lo largo de los años.

Javier Aguirre aconseja a jugadores repatriados

Javier Aguirre, actual entrenador del Mallorca y ex seleccionador mexicano, compartió su punto de vista sobre la situación de los futbolistas mexicanos que deciden emigrar a Europa y luego regresan a la Liga MX.

En sus palabras, cuando un jugador mexicano logra dar el salto a Europa y luego decide regresar a su país natal en poco tiempo, esa decisión carece de sentido. "Aunque no juegues, vale más estar aquí (en Europa) aunque no juegues: entrenar, sufrirla, pelearla, estar compitiéndola".

El entrenador resaltó que la exigencia en el Viejo Continente, tanto en los entrenamientos como en la competición, ayuda a los jugadores a mantenerse alerta y a sacar el máximo provecho de sus habilidades.

En contraste, mencionó el ambiente más cómodo y familiar que encuentran los futbolistas en la Liga MX, donde pueden sentirse arropados por su gente y su cultura, incluso si no están jugando regularmente.

