Javier Aguirre va por la Copa del Rey con una dedicatoria muy especial (VIDEO)

De cara a la final de la Copa de Rey el técnico mexicano Javier Aguirre, del Mallorca, habló sobre lo que espera del partido ante el Athletic Club de Bilbao y comentó que quiere ganar para toda la afición tricolor que lo sigue.

Para el Vasco Aguirre lo primordial es darle una alegría a su familia y a la gente que lo apoya desde México, el estratega indicó que intentará ir por el título, el cual ya se le escapó de las manos una vez, cuando dirigía al Osasuna.

"Sorpresa no sé pero alegría sí. Es difícil sorprenderte con algo ya en el futbol actual con tantas herramientas con tanta información y tantas cosas, pero una alegría sí, me gustaría, darle aparte a los míos que acabas de mencionar, por supuesto, los que están en México, a los que están en allá arriba y bueno, vamos a intentarlo", dijo.

"Me gustaría darle una alegría a los míos, a los que están en México, a los que están arriba. Vamos a intentarlo, que no quede por nosotros, que la gente salga orgullosa de su equipo. Esa es la mayor satisfacción".



Aguirre y el Mallorca llegaron tras eliminar en penaltis a la Real Sociedad, una gran sorpresa en las semifinales, y ahora, impulsados por su gente, buscarán romper con la sequía que tiene el club sin títulos, pero saben que será complicado.

Aunque están ilusionados, el estratega mexicano y sus pupilos saben que no pueden confiarse y que con la actitud no basta, que deben hacer un juego casi perfecto para vencer al que es el segundo máximo ganador en la historia de la Copa del Rey.

"No te alcanza solo con ilusión ni con tranquilidad, hay que jugar y jugar bien, y no equivocarse porque si cometes errores te condenan", comentó el timonel ante los medios.

"Hay que hacer un partido casi perfecto. Con ilusión no es suficiente, te ayuda, pero hay que hacer un buen partido", añadió.

Mallorca y Athletic Club llegan con importantes rachas sin ganar la Copa del Rey, pero el favorito es el cuadro de Bilbao, que se sabe no será un rival “fácil” para Javier Aguirre y compañía, quien dijo que van a “pelear” por el título “histórico”.

"Sabemos que no es fácil. Es un equipo que nos ganó 4-0 en el último partido, pero nos jugamos un título, es algo histórico para muchos de nosotros y lo vamos a pelear", dijo.

"Yo mismo no sé que les voy a decir. Mañana afinaremos cuatro cosas, pero lo otro va a ser algo natural, no puedes fingir, no puedes inventarte palabras que no sientes porque se nota", apuntó.

