¿Quién es la actriz de la que Carlos Hermosillo se enamoró perdidamente y por la que dejó de hacer goles?

Carlos Hermosillo, uno de los goleadores históricos de la Liga MX, reveló que en su época como jugador se enamoró perdidamente de la actriz Laura Flores, situación que derivó en que su rendimiento en las canchas viniera a la baja.

El Grandote de Cerro Azul confesó que dejó de marcar goles a raíz de que comenzó su romance con la también cantante de lo enamorada que estaba de ella.

"Empecé a andar con Laura Flores. Mi carrera empezó a caer porque estaba perdidamente enamorado de ella y estaba muy distraído. Mi focus se fue a otro lado, dejé de hacer goles y de repente me sacaban", confesó Carlos Hermosillo para el podcast Tikitaka.

El goleador histórico de Cruz Azul señaló que ante esta situación fue su padre el que lo hizo caer en cuenta de que debía centrarse en su carrera como futbolista.

"Mi papá me agarró un día y me dijo 'A ver, me pediste que querías jugar profesional, te di la oportunidad. Dejaste la escuela, llegaste al futbol profesional y vas a tirar todo a la mier... por una mujer. Dedícate a tu trabajo, sé consciente de lo que te da para vivir y ser quien eres. ", comentó Carlos Hermosillo de aquella charla con su padre.

Laura Flores puso fin a relación con Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo contó que antes del Mundial de México 1986 recibió una carta de Laura Flores, misma en la que la actriz puso fin al noviazgo entre ambos.

El Grandote de Cerro Azul recordó que durante una concentración con la Selección Mexicana en Tlaxcala le lloró a Laura Flores y que se enteró que ella ya estaba saliendo con alguien más.

En una entrevista con Omar Chaparro en octubre del 2023, la actriz dijo que el futbolista y ella incluso tenían planes de casarse. Sin embargo, ella tomó la decisión de finalizar el romance porque mencionó que el futbolista quería sacarla de trabajar.

¿Cuántos goles hizo Carlos Hermosillo en la Liga MX?

Carlos Hermosillo comenzó su carrera como futbolista profesional en 1984 con las Águilas del América. En ese año consiguió su primero de ocho títulos con el equipo de Coapa.

Tras una breve aventura en Europa con el Standard Lieja y una campaña con el Monterrey, el exdelantero veracruzano se sumó a las filas del Cruz Azul en la Temporada 1991-1992 y a partir de entonces se convirtió en un referente de La Máquina.

En los siete años que formó parte de las filas celestes, Carlos Hermosillo anotó 169 de los 294 goles que consiguió en total en la Liga MX, cifra con la que es el segundo artillero en la historia del campeonato solamente atrás del brasileño Cabinho, quien marcó 312 dianas.

Necaxa, Atlante y Chivas fueron los otros equipos del balompié nacional en los que militó el también exseleccionado tricolor, quien puso fin a su carrera con el Guadalajara en el 2001.

EVG