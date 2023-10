Fórmula 1: Max Verstappen, con el título prácticamente en su manos, no deja de "amenazar" a Checo Pérez

Max Verstappen está a las puertas de conseguir su tercer título de Fórmula 1 este fin de semana durante la celebración del Gran Premio de Qatar.

Previo al arranque de las actividades en el Circuito Internacional de Losail, el volante neerlandés le mandó una advertencia al mexicano Sergio Checo Pérez, al dejar en claro que una de sus principales metas es superar a su coequipero.

"Hoy en día hay más carreras que antes. Y como dije, dependes de las herramientas. Hay otras cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, que siempre tienes que vencer a tu compañero, eso es y sigue siendo lo más importante, y eso va bastante bien", declaró el volante de la escudería Red Bull en conferencia de prensa.

Foto: X de Max Verstappen

Bajo la misma tónica, el líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 reconoció el trabajo de los ingenieros del equipo austriaco por brindarle un monoplaza de gran calidad, aunque dejó que su prioridad es ganar por encima de establecer marcas en el serial.

"Sí, tengo un muy buen auto desde hace siete u ocho años, sé que todavía se batirán varios récords. Pero al final esos récords no me interesan. Me da igual batir muchos o pocos récords. No entré a la F1 para batir récords, entré para ganar. Lo primero es a menudo consecuencia de lo segundo", ahondó Verstappen.

Verstappen puede coronarse antes de la carrera en Qatar

Sin necesidad de correr el Gran Premio de Qatar, Verstappen se podría consagrar en la máxima categoría del automovilismo, ya que con una serie de combinaciones se llevaría el campeonato desde la carrera sprint, a celebrarse el sábado, pues solamente necesita que el mexicano termine en segundo y él en séptimo para alzar el título.

Max está muy cerca de escribir su nombre con letras de oro, pues otro de los resultados que lo favorecería sería si el piloto originario de Jalisco finaliza en cuarto lugar o más arriba del sprint y con eso ya se llevaría el título de la Fórmula 1, por lo que el fin de semana tiene más presión para Checo Pérez que para cualquier otro volante, pues es el único que le falta de seis Grandes Premios y podría pelear con el de Países Bajos.

Mad Max llega al Gran Premio de Qatar como líder indiscutido del campeonato de pilotos de Fórmula 1 con una cosecha de 400 unidades, 177 más que las que suma Checo Pérez, quien ocupa la segunda posición.

EVG