Francisco Palencia es un técnico mexicano, ex jugador de Pumas y campeón con Cruz Azul, que siempre ha causado controversia por sus peculiares estilos, tanto a la hora de jugar como en su labor como timonel de una escuadra. Actualmente participa en el reality de cocina, Master Chef, en el que resaltó su pasión por el ciclismo y su gusto por usar prendas de mujer.

El ropaje que utiliza en la versión femenina son los pantalones, pues haciéndole honor a sus estilo rebelde con toques rockeros, necesitaba que estos fueran más entallados para completar un look tipo punk. Además de que describió a este tipo de ropa como “más cómodo”.

“Me han gritado de todo (por los pantalones), me da mucha risa, porque la gente hace muchas bromas, que si torero, que si lo otro. Mis pantalones son de mujer, son estrechos, porque también me gusta el estilo del punk y como todavía entro, pues los uso. Pero yo me pongo lo que me gusta, no soy del ‘qué dirán’, así que no me importa lo que piensen…”, confesó el “Gatillero”.

El cabecilla dijo que no le importan los paradigmas, pues él los rompe siempre, por lo que las críticas no son algo que le quiten el sueño, aceptando que hay comentarios muy creativos que hasta a él le divierten. También confesó que su papá tenía un taller en el que siempre ponían rock, razón por la cual aún sigue con esa esencia.

Francisco Palencia y su nuevo proyecto fuera de la LigaMX

Juan Francisco Palencia ha peleado por una oportunidad, pues siempre ha hecho referencia de que él se mantiene en constante actualización y que el tiempo que ha estado fuera del banquillo lo ha aprovechado para seguir creciendo como entrenador.

El Sporting FC de Costa Rica, llamó al mexicano para hacerse de sus servicios con su nuevo proyecto. El club ha llegado desde el ascenso y sigue peleando su clasificación, por lo que consideran a Francisco Palencia para llevara a cabo sus objetivos en la próxima temporada.

El mismo equipo anunció a su nuevo entrenador, quien tendrá que dejar el proyecto televisivo de cocina para volver al terreno de juego, en el que será presentado el 16 de junio de este año.

