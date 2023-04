Georgina Rodríguez y el obscuro pasado que pocos conocen; ella es su hermana pobre y que se queja de malos tratos

La vida de Georgina Rodríguez dio un cambio radical cuando comenzó a salir con el futbolista Cristiano Ronaldo, pues hoy es una de las mujeres menores de 30 años con la fortuna más grande del mundo, de acuerdo con medios.

Georgina es empresaria y modelo con millonarios negocios, además de un tremendo éxito en redes sociales, en donde cobra cerca de un millón de dólares por cada publicación pagada, pero hay una obscura parte de su vida que muy pocos conocen.

Patricia Rodríguez es media hermana de Georgina, aunque a diferencia de la modelo mantiene un estilo de vida reservado en redes sociales, con perfiles privados y alejados de los reflectores. Aunque hay veces en las que hace apariciones publicas y revela detalles de la personalidad de Geo.

Patricia Rodríguez, en el programa Socialité en 2022, hizo declaraciones picantes que dejaron mal parada a la pareja de Cristiano Ronaldo, pues la tachó de "sinvergüenza", debido a que se burla de su situación económica.

"He escuchado muchos rumores de su familia. Ella siente vergüenza de mí y se ríe y se mofa de mi situación económica actual", señaló. "No soy una persona a la que le gusta la confrontación o que se enoje con ella. Creo que necesitamos hablar de lo que pasó y ponerle fin a las cosas ", añadió.

A la media hermana de Georgina también se la ha cuestionado sobre los rumores que aseguran que le pidió dinero a la modelo y su respuesta fue clara; "nunca le he pedido dinero".

"Nunca le he pedido dinero a Georgina, solamente le pedí ayuda para mis hijos. No quiero el dinero, le di el número de la escuela de los niños para que se contactaran y que ayudara a mis hijos con los libros del curdo. Acabo de pedir ayuda y sigo esperando", vía Marca.

Además, en el programa Espejo público Patricia afirmó estar ""arruinada" y detalló: "mi hermana no me ayuda. No sé si es que se vergüenza de mí, yo no significo nada (para ella). Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos", dijo.

No obstante, el periodista Aurelio Manzano, para Fiesta en 2022, hizo impactantes declaraciones. "Hubo un momento determinado cuando Georgina estaba comenzando con Cristiano Ronaldo, que se puso en contacto Patricia con ella porque tenía un problema para escolarizar a los niños", comienza.

"Georgina se ofreció a pagar todo el colegio de los niños; ropa, útiles, todo ¿Sabes cuál fue la contestación de Patricia? 'No, mándame 5 mil euros que yo me encargo de pagar'. Lo que quería era dinero en efectivo, las cosas no son como las cuenta", finaliza.

