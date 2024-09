Guadalajara Open AKRON 2024: Marie Bouzkova intenta "mejorar" en su juego

Si hay una jugadora que se desempeña bien cuando está en las canchas del Centro Panamericano de Tenis, en donde se juega el Guadalajara Open AKRON, es la checa Marie Bouzkova.

Desde su primera participación, en 2019, Marie “conectó” con la afición tapatía y en esa ocasión llegó a la final. En 2021 fue semifinalista y en 2022 nuevamente hizo semis; en esas tres ediciones el torneo tenía la categoría 250.

A finales de 2022 regresó para jugar nuevamente, cuando se disputó el WTA 1000, en el que estuvo en la ronda de las cuatro mejores. El año pasado no acudió, por lesión, pero esta vez vuelve con la ilusión de llegar lejos en el Guadalajara Open AKRON 2024.

Una de las consentidas del público tapatío 🤩



¡Qué gusto tenerte de regreso, @MarieBouzkova 🇨🇿!@WTA #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/cvPhgi1SCC — GDL Open AKRON presentado por Santander (@WTAGuadalajara) September 8, 2024

Hace unas semanas peleó por el título en Washington, y aunque perdió el encuentro, valora esos duelos en los que sale convencida de que puede hacer buen juego contra las mejores.

Aunque también admite que necesita encontrar la estabilidad y dar el gran paso para ganar títulos y no quedarse solamente como finalista. En su carrera tiene seis finales y un título (Praga, 2022).

“Intento no tener muchas bajas [de juego], durante la temporada tuve partidos largos, difíciles, pero han sido más los que gané, entonces es algo que me da mucho, porque pude estar en la cancha con las mejores y he podido jugar bien con ellas. Creo que la clave es seguir luchando con eso y espero algún día encontrar esa estabilidad. Estoy intentando mejorar, estuve bien en la final en Washington, creo que fue la mejor que jugué y me gustaría seguir en esta línea, ser agresiva cuando tengo mi saque, eso contra las mejores siempre ayuda mucho”, comentó.

Que bonito estar otra vez en Guadalajara💜🥰🐬 @WTAGuadalajara https://t.co/RX2rDyeDh8 — Marie Bouzkova (@MarieBouzkova) September 6, 2024

En diciembre de 2022 alcanzó su mejor posición en el ranking WTA (24), y ahora se ubica en el 45. Bouzkova considera que una de sus fortalezas es la mentalidad, “la base de mi juego es estar ahí. No tener momentos bajos y luchar por cada punto”.

En cuanto a su participación este año en la Perla Tapatía, la checa se dijo emocionada, “siempre que puedo volver me da emoción. Llego al club y ya conozco, es algo especial. Es importante adaptarse pronto, porque aquí las condiciones son difíciles. Espero tener una buena semana aquí”, comentó.

El objetivo de Marie para el resto de la temporada es encontrar el balance que le permita tener buenos resultados de manera constante, “y sacar el máximo día a día”.

aar