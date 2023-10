Guerra en Israel: David Faitelson narra la difícil situación que enfrenta su mamá tras ataques de Hamas

El periodista David Faitelson, reciente incorporación de TUDN, dio a conocer que su madre sigue en Israel a pesar de la difícil situación en aquel país por el conflicto con Palestina.

El experimentado comunicador confesó que hubo preocupación entre la familia, pues cuando comenzaron los ataques de Hamas su mamá se encontraba sola en casa.

"Mi mamá es una persona de 83 años. Cuando justamente estalló este nuevo episodio de violencia estaba sola en la ciudad, porque mi hermana mayor, su esposo y mi sobrina estaban en México de vacaciones", narró Faitelson en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

El exintegrante de ESPN reveló que estuvieron cerca de sacar de Israel a su madre, pero que ella misma se negó porque le respondió que no podría correr en caso de un ataque, por lo que prefirió resguardarse en su hogar.

"En algún momento tratamos de sacar a mi mamá, vimos que enseguida el Gobierno mexicano apoyó con un vuelo de la Fuerza Aérea, pero hablé con ella y me dijo ‘si me sacan a la calle y en algún momento hay que correr o esconderse, yo no puedo", ahondó Faitelson.

Familia de Faitelson cuenta con refugio antibombas

David Faitelson, quien nació en Israel, al sur de Tel Aviv, en 1968, mencionó que su familia tiene un refugio antibombas para estar protegidos ante los eventos bélicos que constantemente suceden en aquel país.

El nuevo comentarista de TUDN también comentó que tanto él como sus familiares respetaron la voluntad de su madre, quien se siente más a salvo en la habitación de su casa.

"Me dijo ‘tengo menos riesgo si me quedo en el cuarto’, entonces decidimos que se quedara en la casa, pero fueron momentos de angustia”, agregó Faitelson en la entrevista que Infante le hizo en el programa "De Primera Mano".

EVG