Héctor Moreno: La increíble razón que evitó el fichaje del mexicano con el Barcelona

Héctor Moreno, defensa mexicano, gozó de buenas temporadas en el futbol europeo y estuvo muy cerca de ser jugador del Barcelona de España.

El central confesó que el cuadro balgruana lo contactó previo al Mundial de Brasil 2014 y todo estaba listo para el traspaso, sin embargo, su lesión ante Holanda en octavos de final frustró el fichaje.

“Hubiera sido diferente si no me lesionaba, ya que no sólo había pláticas con el Barcelona, sino que también tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial. Me sentía muy bien en todos los aspectos. Pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner una pausa en la vida”, aseguró el zaguero tricolor.

Héctor Moreno, con gran paso en Europa

Pese a que Moreno no se enfundó en la casaca del Barca, sí jugó varios años en el futbol europeo y se mantuvo como titular en la mayoría de clubes en los que militó.

El canterano de Pumas formó parte del Español de Barcelona, PSV, Roma, Real Sociedad y el Al-Gharafa de Qatar, último club antes de llegar a Monterrey.

aar